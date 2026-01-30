الأخبار: نواب يطرقون أبواب دمشق

A + A -

أوفد النائبان أشرف ريفي وفيصل كرامي، منذ نحو شهر، مساعدين يعملان معهما، كلٌّ على حدة إلى سوريا، بوساطة من الشيخ سالم الرافعي، لفتح قنوات تنسيق مباشرة مع دمشق، سعياً للحصول على دعمها في الاستحقاق الانتخابي المقبل، ولا سيّما في ما يتعلّق بالناخبين السوريين الحاصلين على الجنسية اللبنانية. وبالتوازي، طرق عدد من النواب السنّة أبواب القائم بالأعمال السوري في لبنان إياد الهزاع، في محاولة للتواصل معه للغرض نفسه. إلا أنّ المصادر نفسها تشير إلى أنّ الجانب السوري لم يُبدِ، حتى الآن، أي اهتمام أو تفاعل مع هذه المساعي.