عناوين الصحف ليوم الجمعة 30 كانون الثاني 2026

النهار: ختام أيام الموازنة فوضى و"ثورة" بدفع شعبوي... الحكومة تقطع دابر التمديد والانتخابات في 3 أيارالأخبار: موسم بطالة ينتظر موضفي "اليونفيل" اللبنانيينالديار: نفاق الحكومة وشعبوية النواب يوصلان البلاد لحافة الفوضى!اقرار الموازنة ووعود صعبة التنفيذ... تاجيل المشكل لشباطواشنطن تنتظر زيارة هيكل وقائد الجيش يحضّر لمؤتمر باريسالبناء: ترامب يحشد المزيد وأوروبا تصنف الحرس إرهابياً… ووساطة لأردوغان | إيران تؤكد نيتها تحويل أي ضربة إلى حرب كبرى ومناورة في مضيق هرمز | مجلس النواب يقرّ الموازنة… والحكومة تفاوض على الرواتب لتفادي الانفجاراللواء: الموازنة «تمخر» عباب التلاطم الكلامي والإشتباك الصدامي قبل وصول وفد الصندوقكتل «الثنائي» والديمقراطي أبرز المؤيدين.. وعون التقى رئيس الأركان الأردني وترحيب أميركي بالدعم القطريالجمهورية: إطار جديد للمفاوضات ينتظر واشنطنموازنة إنهيار ولا رؤية إنقاذيةالمدن: لا قرار ولا قدرة على إسقاط الحكومة: "بروفا" لاستحقاقات لاحقةنداء الوطن: تحوّل مراكز الثقل والبنية الاستراتيجية إلى مكمن ضعفإيران... أمام "بنك أهداف" محتملl'orient le jour: Les trois options possibles d'une intervention américaine en Iranعناوين بعض الصحف العربيةالشرق الأوسط السعودية: الاتحاد الأوروبي يصنف «الحرس الثوري» تنظيماً إرهابياًالكتلة أقرّت عقوبات على وزير الداخلية وعسكريين إيرانيين... وترحيب إسرائيليالأنباء الكويتية: تجميد التواصل بشأن حصر السلاح على وقع التطورات الإقليميةالانتخابات النيابية إلى العدّ التنازلي بين تحالف الأحزاب والبيوت السياسية