عناوين الصحف ليوم الجمعة 30 كانون الثاني 2026

النهار: ختام أيام الموازنة فوضى و"ثورة" بدفع شعبوي... الحكومة تقطع دابر التمديد والانتخابات في 3 أيار
الأخبار: موسم بطالة ينتظر موضفي "اليونفيل" اللبنانيين
الديار: نفاق الحكومة وشعبوية النواب يوصلان البلاد لحافة الفوضى!
اقرار الموازنة ووعود صعبة التنفيذ... تاجيل المشكل لشباط
واشنطن تنتظر زيارة هيكل وقائد الجيش يحضّر لمؤتمر باريس
البناء: ترامب يحشد المزيد وأوروبا تصنف الحرس إرهابياً… ووساطة لأردوغان | إيران تؤكد نيتها تحويل أي ضربة إلى حرب كبرى ومناورة في مضيق هرمز | مجلس النواب يقرّ الموازنة… والحكومة تفاوض على الرواتب لتفادي الانفجار
اللواء: الموازنة «تمخر» عباب التلاطم الكلامي والإشتباك الصدامي قبل وصول وفد الصندوق
كتل «الثنائي» والديمقراطي أبرز المؤيدين.. وعون التقى رئيس الأركان الأردني وترحيب أميركي بالدعم القطري
الجمهورية: إطار جديد للمفاوضات ينتظر واشنطن
موازنة إنهيار ولا رؤية إنقاذية
المدن: لا قرار ولا قدرة على إسقاط الحكومة: "بروفا" لاستحقاقات لاحقة
نداء الوطن: تحوّل مراكز الثقل والبنية الاستراتيجية إلى مكمن ضعف
إيران... أمام "بنك أهداف" محتمل
l'orient le jour: Les trois options possibles d'une intervention américaine en Iran
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: الاتحاد الأوروبي يصنف «الحرس الثوري» تنظيماً إرهابياً
الكتلة أقرّت عقوبات على وزير الداخلية وعسكريين إيرانيين... وترحيب إسرائيلي
الأنباء الكويتية: تجميد التواصل بشأن حصر السلاح على وقع التطورات الإقليمية
الانتخابات النيابية إلى العدّ التنازلي بين تحالف الأحزاب والبيوت السياسية