أسرار الصحف ليوم الجمعة 30 كانون الثاني 2026

خفاياقال دبلوماسي عربي سابق إن هناك ميلاً عربياً عاماً للانبهار بالقوة الأميركية وتحويل اللجوء الإسرائيلي إلى التوحش والإبادة في غزة إلى علامة من علامات القوة، لكن هذا يؤدي إلى ضعف رؤية المشهد الحقيقي، حيث تعلن واشنطن الاستعداد لجولة ثالثة من الحرب على إيران في أقلّ من سنة ما يعني فشل الجولة الأولى من الحرب وإجهاض الجولة الثانية منها، وإلا لا لزوم للجولة الثالثة. والصورة الحقيقية لا تطال ما تستطيع أميركا و”إسرائيل” فعله بإيران لأنه حقيقي وموجع وخطير أيضاً، لكن لا يجوز أن ينتبه الأميركي والإسرائيلي لما تستطيع إيران فعله بعد تلقي الضربة الأولى ويتحدّثان عنه بقلق مثل كلام وزير خارجية أميركا ماركو روبيو أمام لجان الكونغرس عن مخاطر الحرب مع إيران وسلاحها الصاروخي الفعال والخشية الإسرائيلية من الفشل في التعامل مع الصواريخ الإيرانية والتريث والتردّد في قرار الحرب خير دليل، بينما أغلب العرب يميلون إلى الحسم بنتائج حرب يخشاها أصحابها على الضفتين إيران من جهة وأميركا و”إسرائيل” من جهة مقابلة، وربما يستدرجون الوساطات عبر التصعيد بسبب مخاطر الحرب.كواليسيتحدّث خبير بالشؤون المالية والنقدية عن تحوّل بنيويّ يشهده الاقتصاد العالمي لا يقتصر على انتقال ثقل الصناعة والتجارة إلى الشرق بنسبة 3 إلى 1 مع الغرب مقابل نسبة عكسيّة قبل ثلاثة عقود، بل بما بدأ يحدث على مستوى التداول النقديّ، حيث خسر الدولار نصف حجم التبادلات التجاريّة التي كانت تتمّ بواسطته وعبره تمر تحت الرقابة الأميركية وبسببه تمنح السياسة النقدية الأميركية هامشاً واسعاً في طباعة كميّات هائلة من الأوراق النقدية ووضعها في التداول لتمويل الخزينة الأميركية والديون الأميركية. والأزمة الحاصلة اليوم نتاج كل هذا لتنفجر الأزمة الأخطر وهي نزوح الاحتياطات والودائع والمحافظ الائتمانيّة من العملات عموماً نحو الذهب، وليس من الدولار نحو عملة أخرى ورقيّة أو مشفّرة وهذا الارتفاع بنسبة 100% في سعر الذهب خلال سنة يحدث للمرة الأولى ربما وهو ترجمة لهذا النزوح.ظهر التباين واضحًا بين "حزب الله" وحركة "أمل" من خلال السِجال العلني الذي اندلع بين الرئيس نبيه بري والنائب علي فياض الذي خاطب الرئيس بري بالقول: "إنتو مش عارفين شو عم بيصير"، ما دفع بري إلى الرد باستهزاء: "إيه مش عارفين شو عم بيصير".تؤكد مصادر حقوقية أن قانون العقوبات يجرّم تجنيد أشخاص للقتال لمصلحة دولة أجنبية ما يفتح باب المساءلة القانونية أمام أي جهة تروّج أو تعلن الاستعداد للقتال دفاعًا عن دولة خارجية، وتصريحات قاسم بشأن الدفاع عن إيران تضعه تحت الملاحقة القانونية.يتحضر تيار المستقبل لإحياء ذكرى 14 شباط على وقع ترقب شعبي واسع والرئيس سعد الحريري سيكون في لبنان وقد بدأ التحضير لسلسلة اجتماعات محورية تنطلق من دار الفتوى بلقاء المفتي دريان.لغزاستناداً الى المادة 11 من قانون الموازنة عدّل المرسوم الاشتراعي112/1959، بحيث بات سن التقاعد 66 سنة، عملاً بالانسجام مع سياسة صندوق النقد الدولي.غمزتجري ترتيبات، قيد الدرس بكتمان، لبناء تحالفات انتخابية في عدد من الأقضية، من بعبدا الى جبيل والبقاع الشمالي..همسلم تنقطع الاتصالات بين أطراف الخماسية العربية ولبنان، على المستويَيْن الرسمي والحزبي في سياق السعي لدرء مخاطر الحرب عن لبنان.