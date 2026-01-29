غسان عطالله: الناس فهمت… والمسرحية انكشفت!

A + A -

كتب النائب غسان عطالله عبر "اكس": "جلسات مجلس النواب الأخيرة كشفت قدّيش السياسة عنا صارت مسرح رخيص: نواب بهاجموا الحكومة والموازنة بخطابات نارية عالشاشات، ومن وراء الكواليس وزراؤهم بيصوّتوا معها!الأغرب نواب بيهاجموا الموازنة الصبح وبيصوّتوا معا عشية… أي منطق هيدا؟والأسوأ منن يلي انتقدوا ورفعوا صوتن وطالبوا… وبالآخر امتنعوا عن التصويت!!! يعني هني ضد ومع بنفس الوقتأما زيادة رواتب القطاع العام والعسكريين المتقاعدين، فصارت نكتة سمجة: وعود من أكتر من سنة، خطابات عاطفية، وبالأخير تأجيل جديد لشهر بحجة "بدنا ندرس الارقام". غش مفضوح واستهتار بكرامة الناس ولقمة عيشن.النتيجة واضحة: حكومة عاجزة، موازنة بلا رؤية، وخطط وهمية لتضليل الرأي العام وكسب الأصوات قبل الانتخابات.الناس فهمت… والمسرحية انكشفت!"