غسان خوري: نائب بيهاجم السلطة والحكومة والدولة وإذ بينتبهوا اللبنانيين انو حزبو ممثّل بالسلطة

كتب نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان خوري عبر "اكس": "جلسات الموازنة تحولت للأسف منصة للشعبوية يلي بتطبع أداء كتير من الكتل، وخصوصا أحزاب الانفصام السياسي يلي إجر بالفلاحة وإجر بالبور. نائب بيهاجم السلطة والحكومة والدولة، وما بيترك ستر مغطى، وإذ بينتبهوا اللبنانيين انو حزبو ممثّل بالسلطة لا بل ركن من أركانها الأساسيين وجزء لا يتجزأ من مجموعة آكلي الجبنة ومقتسمي المغانم والتعيينات. ونايب تاني بيفنّد سقطات السلطة وبيشن حملة شعواء على الضرائب الباهظة والاعتوار المالي، وبيطلع بالنهاية مش قاري أصلاً الموازنة، والا كيف بيقبل هوي وحزبو مثلا بضريبة متل ضريبة الـski.هيدي الصورة بتختصر الهزالة بالعمل السياسي والاستخفاف بالوكالة الشعبية الممنوحة للنايب.الأكيد ما راح يصطلح شي من كل هالشي إلا متى قرروا اللبنانيين يصطلحوا لمّا يكونوا عم بيسقْطوا صوتن بصندوق الاقتراع.هونيك الاستحقاق!"