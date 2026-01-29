living cost indicators
في زحلة... طبيب تجميل دون ترخيص قانوني!

29
JANUARY
2026
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة

البلاغ التّالي:

   توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام المدعو:

 -ك. ب. (مواليد 1999، لبناني)

بمزاولة مهنة طبيب تجميل دون إذن أو ترخيص قانوني، داخل عيادة في محلة زحلة، وادّعائه أيضًا أنه طبيب أمراض جلدية.

بتاريخ 28-01-2026، ونتيجة عمليات تحرٍّ واستقصاءات مكثّفة قام بها عناصر المفرزة، داهمت قوة العيادة المذكورة بحضور طبيب مراقب من مصلحة الصحة المختصة، حيث أوقفته داخلها وجرى ضبط:

 -لوحة تعريف موضوعة على مكتبه، مدوّن عليها باللغة الأجنبية عبارة:

(Dr. C.B: Dermatology and Aesthetic Medicine) أي دكتور في الطب الجلدي والطب التجميلي.

– كميات من حقن البوتوكس والفيلر، القسم الأكبر منها مستخدم سابقاً.

 -كمية كبيرة من المستحضرات التجميلية، اثنان منها منتهيتا الصلاحية.

 -عدد من الحقن، وآلات كهربائية للعناية بالبشرة والشعر وإزالة الأوشام.

جرى ختم العيادة بالشمع الأحمر، وتسليم المشتبه به والمضبوطات إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص.
