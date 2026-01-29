في زحلة... طبيب تجميل دون ترخيص قانوني!

A + A -

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــةالبلاغ التّالي:توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام المدعو:-ك. ب. (مواليد 1999، لبناني)بمزاولة مهنة طبيب تجميل دون إذن أو ترخيص قانوني، داخل عيادة في محلة زحلة، وادّعائه أيضًا أنه طبيب أمراض جلدية.بتاريخ 28-01-2026، ونتيجة عمليات تحرٍّ واستقصاءات مكثّفة قام بها عناصر المفرزة، داهمت قوة العيادة المذكورة بحضور طبيب مراقب من مصلحة الصحة المختصة، حيث أوقفته داخلها وجرى ضبط:-لوحة تعريف موضوعة على مكتبه، مدوّن عليها باللغة الأجنبية عبارة:(Dr. C.B: Dermatology and Aesthetic Medicine) أي دكتور في الطب الجلدي والطب التجميلي.– كميات من حقن البوتوكس والفيلر، القسم الأكبر منها مستخدم سابقاً.-كمية كبيرة من المستحضرات التجميلية، اثنان منها منتهيتا الصلاحية.-عدد من الحقن، وآلات كهربائية للعناية بالبشرة والشعر وإزالة الأوشام.جرى ختم العيادة بالشمع الأحمر، وتسليم المشتبه به والمضبوطات إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص.