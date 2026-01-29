living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

منخفض جوي جديد يقترب تدريجياً مطلع الأسبوع المقبل!

29
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ذكرت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية ان "طقسا متقلبا نسبياً يسطر على ​لبنان​ والحوض الشرقي للمتوسط مع تساقط أمطار متفرقة أحياناً، رياح ناشطة وبعض الثلوج على المرتفعات وارتفاع ب​درجات الحرارة​، يستقر يوم الأحد ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتباراً من بعد ظهر الاثنين المقبل بمنخفض جوي متمركز جنوب ايطاليا والذي يقترب تدريجياً".

واشارت الى ان "​الطقس​ المتوقع في لبنان غدا الجمعة غائم جزئياَ الى غائم أحياناً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح فتصل سرعتها في المناطق الشمالية الى 75كلم/س يرتفع معها موج البحر لحدود ال 3 أمتار يرافقها طبقات خفيفة من الغبار، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط امطار خفيفة متفرقة وموحلة مع بعض الثلوج على ارتفاع 2000 متر".

ولفتت الى ان "طقس السبت غائم جزئياَ مع ضباب على المرتفعات واستمرار الارتفاع بدرجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة شمال البلاد خلال الفترة الصباحية يرافقها رياح ناشطة". واوضحت ان "طقس الأحد غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تلامس الـ24 درجة على الساحل مع رياح ناشطة أحياناً".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout