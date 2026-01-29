منخفض جوي جديد يقترب تدريجياً مطلع الأسبوع المقبل!

A + A -

ذكرت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية ان "طقسا متقلبا نسبياً يسطر على ​لبنان​ والحوض الشرقي للمتوسط مع تساقط أمطار متفرقة أحياناً، رياح ناشطة وبعض الثلوج على المرتفعات وارتفاع ب​درجات الحرارة​، يستقر يوم الأحد ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتباراً من بعد ظهر الاثنين المقبل بمنخفض جوي متمركز جنوب ايطاليا والذي يقترب تدريجياً".



واشارت الى ان "​الطقس​ المتوقع في لبنان غدا الجمعة غائم جزئياَ الى غائم أحياناً مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح فتصل سرعتها في المناطق الشمالية الى 75كلم/س يرتفع معها موج البحر لحدود ال 3 أمتار يرافقها طبقات خفيفة من الغبار، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط امطار خفيفة متفرقة وموحلة مع بعض الثلوج على ارتفاع 2000 متر".



ولفتت الى ان "طقس السبت غائم جزئياَ مع ضباب على المرتفعات واستمرار الارتفاع بدرجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة شمال البلاد خلال الفترة الصباحية يرافقها رياح ناشطة". واوضحت ان "طقس الأحد غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تلامس الـ24 درجة على الساحل مع رياح ناشطة أحياناً".