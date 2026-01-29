Bassil desde el Parlamento: Es un presupuesto que gestiona el colapso y pospone de forma convincente los problemas del sector público... Estamos de acuerdo con nosotros mismos y votamos en contra del presupuesto

A + A -

El presidente del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, afirmó en su intervención durante el debate sobre el presupuesto en el Parlamento que este presupuesto es un "diario" que presenta cifras para “mantener” el mismo enfoque de gestionar lo mínimo del Estado, señalando que es un presupuesto para gestionar el colapso sin una visión económica, un presupuesto para la seguridad política y para alejarse de los temas delicados”, indicando que no hay “ni plan, ni proyecto, ni siquiera una visión”. Bassil afirmó que se trata de un presupuesto que pospone de forma convincente el problema del sector público y elude su reestructuración, lo que tiene como resultado que los empleados carguen con el coste del estancamiento, y que es un presupuesto que espera la ayuda exterior.Bassil describió el presupuesto como un presupuesto de “seguridad política”, es decir, que se aleja de los temas delicados.Añadió: “En cuanto a los depósitos, no hay ningún reflejo numérico de cómo se devolverán, ni ningún enfoque o calendario, solo un discurso verbal. En cuanto a las pérdidas, no hay distribución, ni responsabilidades, ni marco legal, y en cuanto a la inversión y la reconstrucción, no hay una política clara, solo préstamos, como si fueran la política. Todo ello refleja una clara opción por aprobar el presupuesto sin ningún tipo de fricción política”.Y continuó: “Es un presupuesto que ignora la inversión y la reconstrucción, y deja a las personas y las zonas afectadas a merced de iniciativas privadas dispersas y préstamos internacionales sin garantía, lo que socava la idea de un Estado garante y protector y deja a los afectados a merced de decisiones externas, en ausencia de cualquier decisión nacional”.Bassil afirmó: “El resultado es esperar a las conferencias y ustedes no llevan a cabo una reforma real, ya que las conferencias requieren una reforma y no una agenda de reformas impuesta desde el exterior”.Bassil dijo: “Lo más importante es que se trata de un presupuesto que espera la resolución de la cuestión de las armas y el control de las mismas, lo que requiere una estrategia defensiva, ya que solo la resistencia obliga al control de las armas”. Aclaró: “La vinculación de las armas solo puede ser con la obtención de los derechos del Líbano, la tierra, los prisioneros, la soberanía, la dignidad y la seguridad, y nosotros estamos a favor de obtenerlos todos. Hoy nos encontramos con la cuestión de la defensa de Irán, después de que la defensa de Gaza nos haya costado la pérdida de la capacidad de defender el Líbano. ¿Cuánto nos costará la defensa de Irán?Bassil afirmó: “Su función se ha convertido en arrastrar los presupuestos contables y las leyes pseudorreformistas a la espera de la salvación que vendrá del exterior”. Consideró que “el verdadero peligro es que el Estado se convierta en un aparato administrativo sin una política nacional soberana, sin un papel social y sin un proyecto de salvación”. Señaló que el Líbano no necesita una contabilidad contable, sino un nuevo contrato político, social y financiero, y que este presupuesto no lo acerca, sino que lo retrasa.En cuanto al sector público, Bassil dijo: “ Todo el sector público se encuentra en una situación de humillación, queremos que los profesores eduquen a nuestros hijos y se ven humillados con sus salarios, queremos que la justicia sea independiente y dejamos que los jueces se vean humillados en sus derechos, queremos que los militares desarme y luchen contra Israel y se les deja en las calles en servicio y sin un salario digno, tanto a los activos como a los jubilados “.La ley de la brecha financieraBassil afirmó: “Lo más grave es que el Gobierno promulgó la ley de reestructuración bancaria y dijo que solo entraría en vigor tras la aprobación de la ley de la brecha financiera. Luego aprobó la ley de la brecha financiera sin especificar el valor de dicha brecha y dijo que, tras su aprobación, realizaría una auditoría contable para determinar su magnitud. ¿Qué ha estado haciendo el Gobierno durante un año sin especificarla?¿Cómo se puede promulgar una ley para cubrir este déficit y distribuir las pérdidas para compensarlo si no se conoce su magnitud? ¿Cómo?Bassil añadió: “Como sistema, llevan evadiendo auditorías penales desde 2019, y como Gobierno, ¡llevan evadiéndolas desde hace un año!”. Esto se confirma por el hecho de que, fuera del gobierno, el gobernador del banco central emite una directiva para recaudar el 30 % de los fondos pagados por los prestatarios y pagadores en libras libanesas o dólares adaptados por una cierta cantidad de la libra libanesa (Lollar), pero sin calcular su valor de acuerdo con su ley. El fiscal financiero emite una decisión para recuperar los fondos transferidos al extranjero sin calcular su valor de acuerdo con la ley.Bassil explicó: “Nos presentan una ley cuyo contenido es el siguiente:1. Cargar a los depositantes el coste del colapso en lugar de recuperar sus derechos.2. Convertir sus depósitos de derechos constitucionales en promesas vacías en la ley.3 - Legislar en la oscuridad y la incertidumbre, ya que no hay cifras, ni auditorías, ni fuentes de financiación claras, ni una definición de la contribución y las obligaciones del Estado.4 - Imponer a los depositantes una pérdida real de hasta el 80 % al calcular el valor real de los depósitos.5 - Recompensar a los infractores de contrabando de fondos, a los propietarios de bancos y a sus accionistas, a los beneficiarios de la crisis y, en cambio, perjudicar a los depositantes honestos.6 - El impacto negativo en la economía nacional y su situación de agotamiento y presión sobre el tipo de cambio y la liquidez, junto con la amenaza de vender el oro.7 – Incumplimiento de las normas internacionales que establecen que las pérdidas comienzan por el capital, luego los accionistas, luego los tenedores de bonos y, por último, los depositantes...Bassil señaló que existen soluciones realistas, prácticas y acordes con las normas internacionales que se basan en:1 – Una auditoría transparente y exhaustiva para determinar la brecha.2. Recuperación de los fondos saqueados y transferidos al extranjero.3. Opciones voluntarias para que los depositantes conviertan sus depósitos en acciones de los bancos para beneficiarse del crecimiento futuro.4. Prioridad para los grupos vulnerables: jubilados, personas con ingresos limitados, familias...5 – Vincular el reembolso al crecimiento económico y no a una congelación aleatoria.6 – Aprovechar el oro sin venderlo.7 – Crear un fondo fiduciario para mejorar los servicios públicos e invertir en las instalaciones del Estado, y destinar una parte de los ingresos a la devolución de los fondos de los depositantes.Moción de censura contra el GobiernoBassil afirmó: “Somos la única oposición al Gobierno en el Parlamento y, como bloque, solo nosotros tenemos derecho a interpelar al Gobierno, ya que los demás bloques forman parte de él y su interpelación y debate se lleva a cabo a diario desde dentro, a través de sus ministros”. Aclaró: “Cualquier crítica al Gobierno por parte de los diputados que participan en él es inútil y poco seria, y se dice dentro del Gobierno, y cualquier objeción en el Parlamento es una duplicidad y una contradicción entre el discurso y la postura”.Dijo: “Hay un diputado que participa con su partido en el Gobierno y se pone a “criticar” al Gobierno ante los medios de comunicación diciendo “¿por qué no has hecho tu trabajo?”, y luego vuelve a darle la confianza y vota a favor de su presupuesto”. Y afirmó: “Estamos en consonancia con nosotros mismos, por lo que votamos en contra del presupuesto y, por lo tanto, volvemos a retirar la confianza al Gobierno”.Electricidad y petróleoBassil añadió: “En el expediente de la electricidad, el agua y el petróleo no hay nada y hay una cesión gratuita del bloque 8. Hay presas abandonadas sin terminar y la mentira de la autoridad reguladora, que duró años y quedó al descubierto. Están contentos de haber ahorrado al Tesoro, pero han apagado las plantas y han hecho que los libaneses paguen mil quinientos millones de dólares más en las facturas de los generadores anteriores”.Dijo: “La propiedad marítima es un escándalo en cuanto a que no se cobran las cuotas a los infractores, y recuerdo el tema de los asesores económicos y su destitución solo porque fueron nombrados en función de su competencia en nuestra época, a pesar de que todo el mundo pedía que se mantuvieran”.Elección de los expatriadosEn cuanto a la elección de los expatriados, Bassil dijo: “Quiero responsabilizar al Gobierno en su conjunto, y a la connivencia encubierta entre algunos de sus miembros, de privar a los expatriados de su derecho a votar desde el extranjero y de crear una excusa para aplazar las elecciones dos meses, de modo que se celebren en verano, cuando menos del 5 % de los expatriados se encuentran en el país al mismo tiempo. Y continuó: “Le digo al ministro del Interior, a quien sé que es sincero en cuanto a su disposición y su deseo de celebrar las elecciones según las normas, que tiene derecho, junto con el ministro de Asuntos Exteriores, a emitir una decisión para organizar el voto de los expatriados según lo establecido por la ley”.Bassil aclaró: “Si el ministro de Asuntos Exteriores se niega, el ministro del Interior tiene la responsabilidad de presentar un decreto para organizar el proceso de acuerdo con un informe claro y detallado de diez secciones, firmado por 16-17 funcionarios y asesores de los Ministerios de Asuntos Exteriores y del Interior; y el Gobierno debe aceptar o asumir la responsabilidad de privar a los expatriados de su derecho y de privar al proceso electoral en su totalidad”. Y subrayó: “La privación del derecho de voto de los expatriados desde el extranjero no pasará desapercibida sin que os denunciemos, como estamos haciendo ahora”.Control del Parlamento sobre el GobiernoBassil preguntó: “¿Dónde está el control del Parlamento, su responsabilidad de exigir cuentas y el deber del Gobierno de responder y rendir cuentas? ¿Dónde está la dignidad del Parlamento ante la falta de respuesta del Gobierno, a pesar de que hemos convertido las preguntas en interrogatorios?”.Y continuó: “Usted, señor presidente, es responsable de la dignidad del Parlamento, no de defender al Gobierno, y le pedimos, señor presidente Berri, que convoque una sesión para debatir y pedir cuentas al Gobierno, lo cual es obligatorio tras la celebración de tres sesiones legislativas del Parlamento y ha llegado el momento reglamentario para ello”.Bassil reveló: “Hasta ahora, hemos presentado al Gobierno 28 preguntas e interrogatorios y estamos a punto de presentar dos más, con lo que serán 30, que se centran en: 1- Los nombramientos y la ausencia de mecanismos y criterios de competencia. 2- La auditoría penal y su incompletitud. 3- El expediente del desplazamiento y la imposibilidad de regresar. 4 - Los expedientes educativos y el registro de los desplazados y la confusión al respecto 5 - El Ministerio de Asuntos Exteriores y su “confusión” y los asesores económicos 6 - El Ministerio de Energía y la ausencia de cualquier plan o proyecto 7 - Los decretos de nacionalidad y su no firma 8 - La creación de la provincia de Biblos-Keserwan 9 - Las operaciones de corrupción en el Banco Central y otros”.