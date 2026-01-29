A + A -

Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a affirmé dans son discours lors du débat sur le budget au Parlement que ce budget est un "journal intime" qui présente des chiffres “ pour perpétuer “ la même approche consistant à gérer le minimum vital de l'État, soulignant qu'il s'agit d'un budget de gestion de l'effondrement sans vision économique, d'un budget de sécurité politique et d'éloignement des dossiers délicats “ et qu'il n'y a “ ni plan, ni projet, ni même de vision “. Bassil a déclaré qu'il s'agissait d'un budget de report afin de masquer le problème du secteur public et éviter sa restructuration, avec pour conséquence de faire supporter au fonctionnaire le coût de l'inertie, et qu'il s'agissait d'un budget d'attente d'aides extérieures.Bassil a qualifié le budget comme étant un budget de “ sécurité politique “, c'est-à-dire d'éloignement des dossiers épineux.Il a ajouté : “ En ce qui concerne les dépôts, il n'y a aucune indication chiffrée sur la manière dont ils seront restitués, ni aucune approche ou calendrier, rien qu’un discours verbal. En ce qui concerne les pertes, il n'y a ni répartition, ni responsabilités, ni cadre juridique, et en matière d'investissement et de reconstruction, il n'y a pas de politique claire, seulement des prêts, comme si c'était une politique. Tout cela reflète un choix clair de faire passer le budget sans aucune friction politique “.Il a poursuivi : “ C'est un budget qui fait l'impasse sur l'investissement et la reconstruction, laissant les personnes et les régions sinistrées à la merci d'initiatives privées éparses et de prêts internationaux non garantis, ce qui va à l'encontre de l'idée d'un État garant et protecteur et laisse les sinistrés à la merci d'une décision extérieure en l'absence de toute décision nationale.Bassil a souligné : “ Le résultat est l'attente des conférences, et vous ne mettez pas en œuvre de véritables réformes, car les conférences exigent des réformes et non un programme de réformes imposé de l'extérieur “.Bassil a déclaré : “ Le plus important est que ce budget attend la résolution du contrôle des armes et ce contrôle nécessite une stratégie de défense, qui elle seule l’imposerait à la résistance dans ce sens. “ Il a expliqué : “ Le lien avec les armes ne peut être établi qu'en obtenant les droits du Liban, la terre, les prisonniers, la souveraineté, la dignité et la sécurité, et nous sommes favorables à l'obtention de tous ces droits. Aujourd'hui, nous en sommes arrivés à la défense de l'Iran après que la défense de Gaza nous ait coûté la capacité de défendre le Liban. Combien nous coûtera alors la défense de l'Iran ?Bassil a souligné : “ Votre fonction est désormais de faire passer des budgets comptables et des lois pseudo-réformistes en attendant le salut venu de l'extérieur “. Il a estimé que “ le véritable danger est de transformer l'État en un appareil administratif sans politique nationale souveraine, sans rôle social et sans projet de salut “. Il a souligné que le Liban n'a pas besoin d'une tenue de comptes consignée, mais d'un nouveau contrat politique, social et financier, et que ce budget ne le rapproche pas, mais le retarde.Dans le dossier du secteur public, Bassil a déclaré : “ Le secteur public tout entier est dans un état d'avilissement ; nous voulons que les enseignants éduquent nos enfants alors qu'ils sont humiliés au niveau de leurs salaires, nous voulons que la justice soit indépendante et nous laissons les juges être humiliés au niveau de leurs droits, nous voulons que le soldat dispose des armes et combatte Israël alors qu'il est en service déployé sur les routes sans salaire acceptable, même si retraité “.La loi sur le déficit budgétaireBassil a souligné : “ La lourde farce est, que le gouvernement a élaboré une loi sur la restructuration des banques déclarant qu'elle n'entrerait en vigueur qu'après l'adoption de la loi sur le déficit budgétaire. Il a ensuite présenté la loi sur le déficit financier sans préciser son montant, et a déclaré qu'après son adoption, il procéderait à un audit comptable pour en déterminer le montant. Mais qu'a fait le gouvernement pendant un an sans le préciser ?Comment pouvez-vous élaborer une loi pour combler ce déficit et répartir les pertes afin de le résorber alors que vous n'en connaissez pas l'ampleur ? Comment ?Bassil a ajouté : “ Eh bien la réponse est qu’ en tant que système, vous échappez aux audits criminels depuis 2019, et en tant que gouvernement, vous y échappez depuis un an ! Cela est confirmé par le fait qu'en dehors du gouvernement, le gouverneur de la banque centrale émet une directive visant à collecter 30 % des fonds versés par les emprunteurs et les payeurs en livres libanaises ou en dollars adaptés à un certain montant de la livre libanaise (Lollar), mais sans calculer leur valeur conformément à votre loi. Le procureur financier rend une décision visant à récupérer les fonds transférés à l'étranger sans calculer leur valeur conformément à la loi.Bassil a expliqué : “ Vous nous présentez une loi dont le contenu est le suivant :1 - Imposer aux déposants le coût de l'effondrement au lieu de leur restituer leurs droits.2 - Transformer leurs dépôts de droits constitutionnels en promesses vaines dans la loi.3 – Légiférer dans l'obscurité et l'incertitude, sans chiffres, sans vérification, sans sources de financement claires et sans précision quant à la contribution et aux engagements de l'État.4 – Imposer aux déposants une perte réelle pouvant atteindre 80 % lors du calcul de la valeur réelle des dépôts.5 – Récompenser les contrevenants parmi les trafiquants d'argent, les propriétaires et les actionnaires des banques, les bénéficiaires de la crise, et en contrepartie, léser les déposants honnêtes.6 – Avoir un impact négatif sur l'économie nationale et la mettre dans une situation d'épuisement et de pression sur le taux de change et la liquidité, accompagnée d'une menace de vente d'or.7 – Violation des normes internationales qui stipulent que les pertes commencent par le capital, puis les actionnaires, puis les détenteurs d'obligations et enfin les déposants...Bassil a souligné qu'il existe des solutions réalistes et pratiques, conformes aux normes internationales, qui reposent sur :1 – Un audit transparent et complet pour déterminer le deficit.2 – La récupération des fonds détournés et transférés à l'étranger.3 – Des options volontaires pour les déposants de convertir leurs dépôts en actions bancaires afin de profiter de la croissance future.4 – La priorité aux groupes vulnérables : les retraités, les personnes à faibles revenus, les familles...5 – Lier le remboursement à la croissance économique et non à un gel arbitraire.6 – Tirer profit de l'or sans le vendre.7 – Créer un fonds fiduciaire pour améliorer les services publics, investir dans les infrastructures de l'État et allouer une partie des revenus au remboursement des déposants.Motion de censure contre le gouvernementBassil a affirmé : “ Nous sommes la seule opposition au gouvernement au sein du Parlement et, en tant que bloc, nous sommes les seuls à avoir le droit de demander des comptes au gouvernement, car les autres blocs y participent et leur demande de rendre des comptes sont des discussions qui ont lieu tous les jours en interne, par l'intermédiaire de leurs ministres participants. “ Il a précisé : “ Toute critique de la part des députés participant au gouvernement est inutile et peu sérieuse et est exprimée au sein du gouvernement, et toute objection au Parlement est une duplicité et une contradiction entre les paroles et les actes.Il a déclaré : “ Il y a un député dont le parti participe au gouvernement qui se lève pour “ critiquer “ le gouvernement devant les médias en disant “ pourquoi n'as-tu pas fait ton travail “, puis il revient pour lui accorder sa confiance et vote en faveur de son budget “. Il a souligné : “ Nous sommes en accord avec nous-mêmes, nous votons contre le budget et nous retirons donc à nouveau notre confiance au gouvernement “.Électricité et pétroleBassil a ajouté : “ Dans le dossier de l'électricité, de l'eau et du pétrole, il n'y a rien et il y a une concession gratuite du bloc 8. Il y a des barrages laissés à l'abandon, et le mensonge de l'autorité de régulation qui a duré des années a été démasqué. Vous vous réjouissez d'avoir fait des économies pour le Trésor public, mais vous avez fermé les usines et faites payer aux Libanais un milliard et demi de dollars de plus que les factures précédentes des générateurs.Il a déclaré : “ La propriété maritime est un scandale en termes de non-perception des redevances dues par les contrevenants, et je me souviens de la question des attachés économiques et de leur licenciement simplement parce qu'ils avaient été nommés sur la base de leurs compétences à notre époque, malgré la demande générale de les garder. “Élection des expatriésAu sujet de l'élection des expatriés, Bassil a déclaré : “ Je tiens à accuser le gouvernement dans son ensemble, et certains de ses membres qui ont agi de manière collusoire, d'avoir privé les expatriés de leur droit de vote à l'étranger prétextant le report des élections de deux mois afin qu'elles aient lieu en été, alors que moins de 5 % des expatriés seront présents en même temps. Il a ajouté : “ Je dis au ministre de l'Intérieur, que je sais sincère quant à sa disponibilité de mener les élections dans les règles, qu'il a le droit, avec le ministre des Affaires étrangères, de prendre une décision pour organiser le vote des expatriés conformément à la loi. “Bassil a précisé : “ Si le ministre des Affaires étrangères refuse, il incombe au ministre de l'Intérieur de présenter un décret organisant le processus conformément à un rapport clair et détaillé en dix sections, signé par 16 à 17 fonctionnaires et conseillers des ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur ; et le gouvernement doit approuver ou assumer la responsabilité de priver les expatriés de leur droit de vote et de compromettre l'ensemble du processus électoral “. Il a souligné : “ La suppression du droit de vote des expatriés à l'étranger ne passera pas inaperçue sans que nous vous dénoncions comme nous le faisons actuellement “.Contrôle du Parlement sur le gouvernementBassil a demandé : “ Où est le contrôle du Parlement, sa responsabilité en matière de reddition de comptes et le devoir du gouvernement de répondre et de se soumettre à la reddition de comptes ! Où est la dignité du Parlement face à l'absence de réponse du gouvernement, alors que nous avons transformé nos questions en interrogatoires ? “.Il a poursuivi : “ Monsieur le Président, vous êtes responsable de la dignité du Parlement et non de la défense du gouvernement, et nous vous demandons, Monsieur le Président Berri, de convoquer une séance de débat et de responsabilité du gouvernement, ce qui est nécessaire après la tenue de trois séances législatives du Parlement et dont le moment réglementaire est venu “.Bassil a révélé : “ Nous avons soumis 28 questions et interrogations au gouvernement jusqu'à présent et nous sommes sur le point d'en soumettre deux autres pour arriver à 30. Elles portent sur : 1 - les nominations, l'absence de mécanisme et les critères de compétence. 2 - l'audit pénal et son incomplétude. 3 - le dossier des déplacements et l'impossibilité de retourner chez soi. 4 - Les dossiers éducatifs, l'enregistrement des déplacés et la confusion qui règne à ce sujet. 5 - Le ministère des Affaires étrangères et sa “ confusion “ et les conseillers économiques. 6 - Le ministère de l'Énergie et l'absence de tout plan ou projet. 7 - Les décrets de nationalité et leur non-signature. 8 - La création du gouvernorat de Byblos-Keserwan. 9 - Les actes de corruption au sein de la Banque centrale et autres “.