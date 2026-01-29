living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لا استراحة جوية طويلة في الأجواء.. الأمطار مستمرة حتى هذا الموعد

29
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفادت صفحة Lebanese daily weather ان الأمطار مستمرة حتى الرابع من شباط مع تفاوت في الغزارة من يوم إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى. تشتدّ الأمطار من حين لآخر، خصوصًا بين نهار الجمعة وصباح السبت، وكذلك في مطلع الأسبوع المقبل بين الاثنين والأربعاء، بحسب الصفحة. وتابعت الصفحة: "لا استراحة طويلة في الأجواء، بل تستمر الفعّاليات الجوية بالتواتر، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو قوي".

من جهتها، أفادت مصلحة الأرصاد الجوية ان لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يتأثران بمنخفض جوي محدود الفعالية يؤدي الى طقس متقلب وممطر أحياناً ينحسر تدريجياً اليوم الخميس مع بقاء بعض التقلبات المحلية. الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، واحتمال لأمطار متفرقة خفيفة محلية وبعض الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر ورياح ناشطة .

الجمعة: غائم جزئياَ وارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة تصل في المناطق الشمالية الى٧٥كلم/س يرافقها طبقات خفيفة من الغبار مع تحذير من ارتفاع موج البحر لحدود المترين،ترتفع الرطوبة بعد الظهرفيتحول الطقس الى غائم ويتكون الضباب على المرتفعات فتصبح الاجواء مهيأة ليلاً لتساقط امطارمحلية خفيفة وموحلة .

السبت: غائم جزئياَ مع ضباب على المرتفعات ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية واحتمال تساقط أمطار خفيفة خاصة شمال البلاد في الفترة الصباحية يرافقها رياح ناشطة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout