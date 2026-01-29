لا استراحة جوية طويلة في الأجواء.. الأمطار مستمرة حتى هذا الموعد

A + A -

أفادت صفحة Lebanese daily weather ان الأمطار مستمرة حتى الرابع من شباط مع تفاوت في الغزارة من يوم إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى. تشتدّ الأمطار من حين لآخر، خصوصًا بين نهار الجمعة وصباح السبت، وكذلك في مطلع الأسبوع المقبل بين الاثنين والأربعاء، بحسب الصفحة. وتابعت الصفحة: "لا استراحة طويلة في الأجواء، بل تستمر الفعّاليات الجوية بالتواتر، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو قوي".من جهتها، أفادت مصلحة الأرصاد الجوية ان لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يتأثران بمنخفض جوي محدود الفعالية يؤدي الى طقس متقلب وممطر أحياناً ينحسر تدريجياً اليوم الخميس مع بقاء بعض التقلبات المحلية. الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: غائم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، واحتمال لأمطار متفرقة خفيفة محلية وبعض الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر ورياح ناشطة .الجمعة: غائم جزئياَ وارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة تصل في المناطق الشمالية الى٧٥كلم/س يرافقها طبقات خفيفة من الغبار مع تحذير من ارتفاع موج البحر لحدود المترين،ترتفع الرطوبة بعد الظهرفيتحول الطقس الى غائم ويتكون الضباب على المرتفعات فتصبح الاجواء مهيأة ليلاً لتساقط امطارمحلية خفيفة وموحلة .السبت: غائم جزئياَ مع ضباب على المرتفعات ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية واحتمال تساقط أمطار خفيفة خاصة شمال البلاد في الفترة الصباحية يرافقها رياح ناشطة.