أسرار الصحف ليوم الخميس 29 كانون الثاني 2026

29
JANUARY
2026
 البناء: خفايا وكواليس

خفايا
توقفت مصادر إقليمية امام موقف الزعيم الكردي مسعود البرزاني المؤيد لترشيح مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة نور المالكي رغم الاعتراض العلني الواضح الصادر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقالت المصادر إن الحسابات الكردية لا تُتخذ بصورة ارتجالية خصوصاً أن بين البرزاني والمالكي جولات مواجهة أكثر مما هناك تاريخ ودّي. وتعتقد هذه المصادر أن الموقف الكردي نابع من اعتقاد أن المواجهة الأميركية الإيرانية بلغت لحظة فاصلة لا تحتمل المماطلة، فإن وقعت الحرب سوف تقرّر نتائجها أشياء كثيرة ومنها رئاسة حكومة العراق، وإذا تلقت إيران ضربة سوف ينسحب المالكي تلقائياً، وإذا حسّنت إيران موقعها سوف يكون المالكي مكرّساً بتراجع أميركي. وفي الحالين يحفظ الأكراد علاقات مميزة مع الإطار التنسيقي والشيعة ويضمنون مرشحهم لرئاسة الجمهورية، وإذا حصلت مفاوضات وتفاهمات لن يكون على الأكراد إلا السير بنتائجها من موقع إيجابي تجاه إيران والشيعة.

كواليس
يقوم نواب التغيير الفائزون عن دائرة بيروت الثانية بمحاولات استكشاف عن قرب للقرار النهائي للرئيس سعد الحريري في التعامل مع الانتخابات النيابية مع تكاثر الأنباء عن نية الحريري ترشيح أربع شخصيات من تياره على مقاعد العاصمة مع تحالفات من خارج الطائفة والسعي للفوز بالمقاعد الأربعة، بينما يضمن كل من النائب فؤاد مخزومي والأحباش مقعده بينما يضمن الثنائي وحلفاؤه أربعة مقاعد أخرى ويبقى مقعد حائر في دائرة بيروت الثانية من أصل أحد عشر مقعداً، بينما تشهد الدائرة الأولى خلط أوراق ومعارك الأخوة الأعداء بحيث لا يوجد أكثر من نصف المقاعد محسوماً والباقي وخصوصاً في المقاعد الأرمنية عرضة للتقلبات.





  نداء الوطن: أسرار

أبلغت مخابرات الجيش اللبناني في الشمال الفصائل الفلسطينية في مخيم البداوي بقرار تسلّم الجيش اللبناني الحواجز داخل المخيم، على أن تُدار وتُشرف عليها السلطات اللبنانية حصرًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

تشهد وزارة المالية تدخلات سياسية لتكليف مدير للواردات ومدير للضريبة على القيمة المضافة، وذلك عقب شغور المنصبين نتيجة التعيينات الأخيرة. وتشير المعطيات إلى وجود مساعٍ لتكريس منصب مدير الضريبة على القيمة المضافة خارج الحصة المسيحية.

لوحظت عودة ازدحام الخطوط الجوية فوق شمال لبنان بعد عودة الحركة إلى مطار دمشق الدولي. علمًا أن تركيا تولت تركيب رادار جديد متطور لتسهيل العمل وسلامة الطيران.






   اللواء: أسرار


   لغز
انضبطت الإدارة في غالبية معاهد وكليات مؤسسة تعليمية وطنية، بعد قرارات إدارية صارمة..


   غمز
 تحسنت فرص بعض قوى اليسار في الانتخابات المقبلة، في ضوء إعادة تموضُع في العلاقات السياسية السابقة، والمتَّصفة بالجمود!


   همس
 حسب دبلوماسيِّين متابعين، فإن احتمالات الضربات العسكرية ضد إيران انخفضت، لكن «البارومترية» الخاص بها يتأثر بالتحريض ولعبة الأمزجة..
{{article.title}}
