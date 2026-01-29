عناوين الصحف ليوم الخميس 29 كانون الثاني 2026

A + A -

النهار: لبنان يُبكر في إقرار خطة شمال الليطاني... تداخل السلاح بالموازنة في ثلاثية البرلمانالأخبار: نص مسوّدة تسليم السجناء إلى سورياإطلاق الجميع بدون إستثناءالحكومة تهّر مشروعًا خلافًا للقانونتكليف "ميدل إيست" تشغيل مطار القليعاتإيران تتحضر... الحرب أهون من الإستسلامالديار: تسونامي ديبلوماسي لاحتواء الانفجار بين واشنطن وطهرانمؤشرات اميركية وخليجية: لبنان ليس في دائرة خطر الحربالبناء: روبيو يعترف بقدرة إيران… وموسكو تفشل بتحييد «إسرائيل»… وتقنيات صينية حديثة | البرزاني يؤيد ترشيح المالكي رغم تهديد ترامب… وخلط أوراق إقليمي في العراق | جلسة الموازنة تتحوّل نيابياً إلى منصة انتخابية… والشارع يستعد للتحرك مطلبياًاللواء: رئيس الوزراء القطري يؤكِّد: إستقرار لبنان ركيزة لإستقرار المنطقةجلسات الموازنة تخرج بـ«تفاهمات مالية» واتجاه لإدخال مطالب العسكريِّين في التعديلاتالجمهورية: بعد الموازنة... إلى الانتخابات درالشرق الأوسط أمام لحظة تحوّل أميركية- إيرانيةالمدن: نقاش شيعي هادئ بمرحلة ما بعد السلاح: مصير الحزب ودور الدولةنداء الوطن: تحوّل مراكز الثقل والبنية الاستراتيجية إلى مكمن ضعفإيران... أمام "بنك أهداف" محتملl'orient le jour: S’adapter au changement ou disparaître : les messages américains au Hezbollahعناوين بعض الصحف العربيةالشرق الأوسط السعودية: ترمب لتوجيه ضربة جديدة كبرى لإيران: استهداف قيادات ومؤسسات حكوميةالأنباء الكويتية: الموازنة في طريقها إلى الإقرار.. واتصالات رئاسية لثني إسرائيل عن حرب الاستنزاف ضد لبنان