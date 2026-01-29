عناوين الصحف ليوم الخميس 29 كانون الثاني 2026

A+
النهار: لبنان يُبكر في إقرار خطة شمال الليطاني... تداخل السلاح بالموازنة في ثلاثية البرلمان
الأخبار: نص مسوّدة تسليم السجناء إلى سوريا
إطلاق الجميع بدون إستثناء
الحكومة تهّر مشروعًا خلافًا للقانون
تكليف "ميدل إيست" تشغيل مطار القليعات
إيران تتحضر... الحرب أهون من الإستسلام
الديار: تسونامي ديبلوماسي لاحتواء الانفجار بين واشنطن وطهران
مؤشرات اميركية وخليجية: لبنان ليس في دائرة خطر الحرب
البناء: روبيو يعترف بقدرة إيران… وموسكو تفشل بتحييد «إسرائيل»… وتقنيات صينية حديثة | البرزاني يؤيد ترشيح المالكي رغم تهديد ترامب… وخلط أوراق إقليمي في العراق | جلسة الموازنة تتحوّل نيابياً إلى منصة انتخابية… والشارع يستعد للتحرك مطلبياً
اللواء: رئيس الوزراء القطري يؤكِّد: إستقرار لبنان ركيزة لإستقرار المنطقة
جلسات الموازنة تخرج بـ«تفاهمات مالية» واتجاه لإدخال مطالب العسكريِّين في التعديلات
الجمهورية: بعد الموازنة... إلى الانتخابات در
الشرق الأوسط أمام لحظة تحوّل أميركية- إيرانية
المدن: نقاش شيعي هادئ بمرحلة ما بعد السلاح: مصير الحزب ودور الدولة
نداء الوطن: تحوّل مراكز الثقل والبنية الاستراتيجية إلى مكمن ضعف
إيران... أمام "بنك أهداف" محتمل
l'orient le jour: S’adapter au changement ou disparaître : les messages américains au Hezbollah
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: ترمب لتوجيه ضربة جديدة كبرى لإيران: استهداف قيادات ومؤسسات حكومية
الأنباء الكويتية: الموازنة في طريقها إلى الإقرار.. واتصالات رئاسية لثني إسرائيل عن حرب الاستنزاف ضد لبنان