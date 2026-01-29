living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عناوين الصحف ليوم الخميس 29 كانون الثاني 2026

29
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


 النهار:  لبنان يُبكر في إقرار خطة شمال الليطاني... تداخل السلاح بالموازنة في ثلاثية البرلمان







 الأخبار: نص مسوّدة تسليم السجناء إلى سوريا
 إطلاق الجميع بدون إستثناء
 الحكومة تهّر مشروعًا خلافًا للقانون
 تكليف "ميدل إيست" تشغيل مطار القليعات
 إيران تتحضر... الحرب أهون من الإستسلام







 الديار: تسونامي ديبلوماسي لاحتواء الانفجار بين واشنطن وطهران
مؤشرات اميركية وخليجية: لبنان ليس في دائرة خطر الحرب







 البناء: روبيو يعترف بقدرة إيران… وموسكو تفشل بتحييد «إسرائيل»… وتقنيات صينية حديثة | البرزاني يؤيد ترشيح المالكي رغم تهديد ترامب… وخلط أوراق إقليمي في العراق | جلسة الموازنة تتحوّل نيابياً إلى منصة انتخابية… والشارع يستعد للتحرك مطلبياً





 

  اللواء: رئيس الوزراء القطري يؤكِّد: إستقرار لبنان ركيزة لإستقرار المنطقة
جلسات الموازنة تخرج بـ«تفاهمات مالية» واتجاه لإدخال مطالب العسكريِّين في التعديلات







 الجمهورية: بعد الموازنة... إلى الانتخابات در
 الشرق الأوسط أمام لحظة تحوّل أميركية- إيرانية







 المدن: نقاش شيعي هادئ بمرحلة ما بعد السلاح: مصير الحزب ودور الدولة






   
 نداء الوطن: تحوّل مراكز الثقل والبنية الاستراتيجية إلى مكمن ضعف
إيران... أمام "بنك أهداف" محتمل








  l'orient le jour: S’adapter au changement ou disparaître : les messages américains au Hezbollah





    
      عناوين بعض الصحف العربية



    الشرق الأوسط السعودية:  ترمب لتوجيه ضربة جديدة كبرى لإيران: استهداف قيادات ومؤسسات حكومية


   




    الأنباء الكويتية: الموازنة في طريقها إلى الإقرار.. واتصالات رئاسية لثني إسرائيل عن حرب الاستنزاف ضد لبنان
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout