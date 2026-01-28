A + A -

لم يجد نواب التمديد حرجاً بالمطالبة به في شكل فاقع كما حصل في اليوم الثاني لمناقشات الموازنة. فبعدما كانت التبريرات والذرائع تختبئ تحت "التمديد" التقني، أو لمدة ثلاثة أشهر خرج نواب "متبرّعون" ليعلنون استعدادهم لطلب التمديد لسنة، حرصاً على "عدم الكذب على الناس". بالتوازي، كان نواب آخرون يتبرعون بلعب دور المتبرّع، عبر فذلكاتٍ لا للموازنة، بل للتبرير وخلط الحابل بالنابل وإعادة أصل النقاش إلى طبيعة النظام الإنتخابي نفسه، وذلك ذرّاً للرماد في العيون.بالتوازي، كانت قصة "إبريق الزيت" تتوالى فصولاً حول سلاح حزب الله بين المزايدة والدفاع الأعمى.فقد صرح النائب أديب عبد المسيح باستعداده لتقديم اقتراح التمديد لسنة، وذلك لعدم الكذب على الناس كما قال، مضيفاً أنه من الواضح لنه لا يمكن إجراء الإنتخابات في موعدها. إلى ذلك، عاد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ليتحدث عما وصفه ب"مساوئ" النظام الإنتخابي الحالي، مشيراً إلى أنه سبق له وتحدث عن ضرورة النقاش الصريح بمسألة مهل قانون الإنتخاب.وفي الحركة الدبلوماسية الدولية المواكبة للبنان، سُجل لقاء في الدوحة بين الموفد الفرنسي جان ايف لودريان ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.الى ذلك التقى رئيس الحكومة نواف سلام السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، وتناول البحث التحضيرات القائمة لمؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية في الخامس من آذار المقبل.ويعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر الجمعة في قصر بعبدا، وعلى جدول أعمالها بند يتعلّق بعرض خطة الجيش اللبناني للانتشار والعمل شمال نهر الليطاني.