living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ إشارات فاقعة للتمديد من قبل "المبرِّرين" و"المتبرّعين"... قصة "إبريق الزيت" تتوالى في يومها الثاني من ساحة النجمة

28
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لم يجد نواب التمديد حرجاً بالمطالبة به في شكل فاقع كما حصل في اليوم الثاني لمناقشات الموازنة. فبعدما كانت التبريرات والذرائع تختبئ تحت "التمديد" التقني، أو لمدة ثلاثة أشهر خرج نواب "متبرّعون" ليعلنون استعدادهم لطلب التمديد لسنة، حرصاً على "عدم الكذب على الناس". بالتوازي، كان نواب آخرون يتبرعون بلعب دور المتبرّع، عبر فذلكاتٍ لا للموازنة، بل للتبرير وخلط الحابل بالنابل وإعادة أصل النقاش إلى طبيعة النظام الإنتخابي نفسه، وذلك ذرّاً للرماد في العيون.
بالتوازي، كانت قصة "إبريق الزيت" تتوالى فصولاً حول سلاح حزب الله بين المزايدة والدفاع الأعمى.

فقد صرح النائب أديب عبد المسيح باستعداده لتقديم اقتراح التمديد لسنة، وذلك لعدم الكذب على الناس كما قال، مضيفاً أنه من الواضح لنه لا يمكن إجراء الإنتخابات في موعدها. إلى ذلك، عاد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ليتحدث عما وصفه ب"مساوئ" النظام الإنتخابي الحالي، مشيراً إلى أنه سبق له وتحدث عن ضرورة النقاش الصريح بمسألة مهل قانون الإنتخاب.

وفي الحركة الدبلوماسية الدولية المواكبة للبنان، سُجل لقاء في الدوحة بين الموفد الفرنسي جان ايف لودريان ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

الى ذلك التقى رئيس الحكومة نواف سلام السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، وتناول البحث  التحضيرات القائمة لمؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية في الخامس من آذار المقبل.
ويعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر الجمعة في قصر بعبدا، وعلى جدول أعمالها بند يتعلّق بعرض خطة الجيش اللبناني للانتشار والعمل شمال نهر الليطاني.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout