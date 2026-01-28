خاص - انتخابات قضاء زحلة: البيئة السنية ليست مع "القوات"!

A + A -

عبر النائب بلال الحشيمي من المجلس النيابي عن موقفه بشكل واضح بخصوص التحالفات الانتخابية في دائرة زحلة. ويبدو أنه يرفض رفضًا قاطعًا فكرة التحالف مع حزب القوات اللبنانية في الانتخابات النيابية القادمة، مبررًا ذلك بأن هذا التحالف لا يتماشى مع مصالح طائفته السنية، التي يرى أنها تشكل جزءًا أساسيًا ومهمًا في المنطقة، ولا يمكن أن يسمح لأحد بإهانتها ولا يمكن أن يكون إلى مائدة معراب. وأضاف الحشيمي أن قرار التحالف مع المكونات والأحزاب الأخرى لم يُحسم بعد، لكن هناك احتمالية للتعاون مع النائب ميشال ضاهر في اللائحة نفسها. مضيفًا أن هناك 60,000 ناخب من أبناء الطائفة السنية في الدائرة ، يمثلون كتلة انتخابية كبيرة ومؤثرة، وغالبيتهم ضد حزب القوات، وقال: لذلك اتطلع الى صياغة تحالفات تكون أكثر انسجامًا مع تطلعاتنا في المنطقة، مع توسيع نطاق هذه التحالفات بما يتناسب مع الواقع السياسي والانتخابي في زحلة.