صفاء درويش تعود إلى الشاشة بتجربة استثنائية...

ينطلق برنامج “مواجهة حُرّة” الليلة عند الساعة 9:30 مساءً على شاشة OTV.وبحسب اطّلاعنا على تفاصيل البرنامج، ما يميّزه هو تخصيص فقرات لمواجهة مباشرة بين الضيفين، إلى جانب فقرات أخرى تُعنى بكل ضيف على حدة.ورغم أن فكرة “المواجهة” لم تعد جديدة، كما أن السوشال ميديا غرقت بهذا النوع من البرامج وبعناوين “المواجهة” تحديداً، إلا أن “مواجهة حُرّة” يقدّم تجربة مختلفة.فالتميّز هنا لا يكمن في المواجهة فقط، بل في نوع الفقرات وأسلوب المواجهة الذي يعتمد إيقاعاً متجدداً وطريقة طرح مباشرة وجريئة، ما يمنح الحلقة دينامية خاصة وتجربة تحمل ميزة مختلفة على الشاشة التلفزيونية.برنامج “مواجهة حُرّة” للإعلامية صفاء درويش، وفي المواجهة الأولى تستضيف الناشر والصحافي طوني بولس في مواجهة مع الكاتب والمحلّل السياسي محمد علوش.