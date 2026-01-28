اقتراح قانون من البستاني وأشرف بيضون لتعليق إخضاع الودائع المحجوزة لرسم الانتقال

A + A -

دوّن النائب فريد البستاني على حسابه على منصّة "إكس":



"تقدّمت مع زميلي النائب الدكتور أشرف بيضون بمشروع قانون الى مجلس النواب يرمي الى تعليق إخضاع الودائع المصرفية المحجوزة في المصارف اللبنانية لرسم الإنتقال واتمنّى عرضه على الهيئة العامة بأقرب فرصة.

إن هذا القانون يؤمّن عدالة لورثة المودعين الذين بالإضافة من حرمانهم من حقهم الطبيعي بالولوج الى مدخرات أهلهم يعانون من فرض رسوم الإنتفال على أموال لا يستطيعون التصرّف بها ."