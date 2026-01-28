living cost indicators
موجة من الغبار الأبيض باتجاه لبنان... متى ستعود الأمطار؟ هذا ما كشفه الأب خنيصر!

28
JANUARY
2026
أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان موجة من الغبار الأبيض، قادمة من صحراء مصر ضمن رباح جنوبية غربية ستشتد بعد ظهر اليوم الثلاثاء في لبنان وفلسطين، مشيرا إلى ان بداية الامطار ستكون موحلة وقد تتأخر الهطولات بسبب نسبة الغبار المرتفعة.

وأشار خنيصر إلى ان الأجواء تتهيأ لوصول منخفضين جوّييَن نحو جنوب تركيا سيتأثر بهما لبنان والساحل السوري وذلك بين اليوم الثلاثاء مساء وفجر الخميس ويوم السبت المقبل، وقد تصل سرعة الرياح مساء وصباح غد الى 50 كم في الساعة بينما ستصل يوم السبت الى ما يقارب 80 كم في الساعة.

وأضاف خنيصر: "سوف تنخفض درجات الحرارة فجر اليوم الثلاثاء على الجبال، ومع دخول الامطار، ستتساقط الثلوج على المرتفعات التي تعلو 1800-1700متر، بينما تكون الامطار متقطعة، تشتد غزارتها يوم الاربعاء مصحوبة بعواصف رعدية، بخاصة بين الساحلَي السوري واللبناني والجبال المطلة على البحر. .

امطار غزيرة بين الحين والآخر مع حبّات البرد وصواعق بنسبة 35% وانفراجات بنسبة 40%.

ولفت خنيصر إلى ان شهر كانون الثاني هو ممتاز بهطولاته التي سجلت ارقاماً جيدة اوصلت لبنان الى خط الأمان، امّا شباط المقبل فسوف تشهد ايامه الاولى حركة للضغوط المرتفعة فوق اوروبا وشمالها، الامر الذي سيفتح مجرى المنخفضات نحو البحر الابيض المتوسط وبالتالي اليونان وتركيا وسوريا ولبنان وشمال الاردن وفلسطين، وما هو مقروء حتى الساعة: "كانون الثاني سلّم أمانته لشباط والخيرات ستأتي بوفرة."

