living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

منير يونس: لكل هذه الأسباب يريدون بيع الذهب!

28
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكد الصحافي الاقتصادي منير يونس:

"‏يريدون بيع الذهب قبل أي مساءلة حقيقية… وقبل أي محاسبة صارمة.

‏وأوضح: يريدون بيعه من دون تدقيقٍ جنائيٍّ يكشف مرتكبي الجرائم المالية، ويحدّد المسؤوليات، ويضع العقوبات على الجناة المجرمين الذين أثروا على حساب الاقتصاد والمجتمع وعموم الناس .

‏يريدون بيع الذهب لإنقاذ المصارف، وللتغطية على خزعبلات حسابات مصرف لبنان، وعلى ميزانياتٍ مشوّهة لا تصمد أمام أي تدقيق جدي بمعايير دولية.

‏واضاف يونس: يريدون بيعه من دون أي انقلابٍ فعليّ في الحوكمة: لا شفافية في إدارة المال العام، ولا عدالة في توزيع الموارد، ولا قواعد تمنع إعادة إنتاج منظومة الهدر والفساد نفسها.

‏يريدون بيع الذهب من دون إجراء أي إصلاحٍ ضريبي يعيد توزيع الأعباء بعدالة، ويكسر منطق الجباية العمياء التي تُثقل كاهل الفئات الأضعف وتُحصّن ثروات أصحاب النفوذ والملاءة.

‏وتابع: ويريدون بيعه أيضاً من دون أي سعيٍ جدي لتحصيل المليارات المهدورة: من المعتدين على الأملاك البحرية، ومن مخالفات الكسّارات والمقالع وشركات الإسمنت، ومن شبكات احتكارية تحولت  إلى دولةٍ داخل الدولة…

‏📌ويريدون بيع الذهب من دون أي إصلاحٍ إداري ينصف الموظفين، ويعيد الاعتبار للكفاءة، ويرفع إنتاجية وفعالية القطاع العام بدل إبقائه رهينة الشلل والإضرابات والتسييس.

‏📌ويريدون بيع الذهب من دون تعزيز القضاء والهيئات الرقابية، ولا تحصين استقلالها، ولا تمكينها من ملاحقة الفاسدين الحقيقيين بدل الاكتفاء بشعارات المساءلة الفارغة من اي مضمون يشفي غليل الناس المغدورة لا سيما المودعين.

‏📌ويريدون بيع الذهب والإبقاء على نظامٍ تعشّش فيه المحسوبية والواسطة والزبائنية والتعيينات المشبوهة، حيث تُدار الدولة بمنطق الغنائم لا بمنطق الحق العام.

‏📌ويريدون بيع الذهب من دون أي إصلاحٍ اقتصادي يجعل من لبنان بلدًا منتجًا، خالقًا لفرص العمل، لا بلدًا طاردًا للكفاءات والمهارات وأصحاب الشهادات الجامعية، ومصنعًا دائمًا للهجرة واليأس.

‏📌يريدون بيع الذهب فيما أولويات الدولة الغائبة ليست الكهرباء ولا الماء ولا التعليم ولا الصحة، ولا حتى أبسط الخدمات: النفايات، الصرف الصحي، والبنى التحتية التي تتآكل يومًا بعد يوم.

‏📌يريدون بيع الذهب قبل البتّ بمصير نحو 9 مليارات دولار من تعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي، التي تبخّرت معظم قيمتها، وكأنها تفصيلٌ جانبي لا جرحٌاً اجتماعياً مفتوحاً.

‏📌يريدون بيعه ليغطّوا عجزهم عن ابتكار حلول فعلية: إصلاحات تُستعاد بها الدولة، وخطط تُستعاد بها الثقة، وآليات تُستعاد بها الحقوق.

‏📌وفي النهاية، يريدون بيع الذهب لا لإنقاذ البلد… بل لبيع الناس “وهم الحلّ”، وتمديد عمر سلطةٍ تعرف أن بقاءها يحتاج توزيع ما تبقى من فتات موارد ، لا إلى علاج جذري وحلول مستدامة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout