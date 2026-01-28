living cost indicators
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 28 كانون الثاني 2026

28
JANUARY
2026
البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قال مصدر دبلوماسي غربي إن ما سمعه من مسؤولين لبنانيين رسميين حول تقييم موقف حزب الله من فرضية حرب أميركية على إيران معاكس لما سمعه في كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وإن هذا يشير إما إلى وجود قطيعة بين الحزب والمسؤولين الحكوميين وانعدام القدرة لدى المسؤولين على تحليل واستشراف مواقف الحزب أو أن بعض هؤلاء يُسمع المسؤولين الغربيين ما يحبّون سماعه حول التقييمات بعيداً عن المكاشفة الحقيقية ما يرسم في الحالتين علامة سؤال كبرى حول مصداقية المعلومات المستقاة من مصادر هذه الجهات الحكوميّة؟

كواليس
تقول مصادر إقليمية إنها فوجئت بموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب العلني من ترشيح القيادي العراقي نور المالكي لرئاسة الحكومة ما يشير إلى ما هو أهم من كيفيّة تصرف المالكي ومؤيديه مع هذا التهديد الأميركي لجهة فقدان واشنطن أدوات التأثير التقليدية في رسم التوازنات السياسية الداخلية في المشهد العراقي والوصول إلى مرحلة تحتاج فيها إلى تصريح من الرئيس مباشرة للدخول على خط استحقاق غالباً ما كانت تتعامل معه وتؤثر فيه بأنامل رشيقة. وتعتقد المصادر أن ترتيب المشهد العراقي لفرضية مواجهة جديدة مع تنظيم داعش يغلب على التفكير العراقي على حساب العناصر السياسيّة ولا يغيب عن بال المسؤولين العراقيين الدور الأميركي في إطلاق داعش، كما سبق وقال ترامب نفسه. وهذا ما يقرأه كثيرون من نقل معسكرات اعتقال قادة وعناصر وعائلات تنظيم داعش من سورية إلى العراق تمهيداً لاستخدامهم مجدداً بعد حدث أمني مدبّر، ما يوجب الاستعداد للمواجهة بأدوات تتناسب معها.







  نداء الوطن: أسرار


 نقل عن مرجع كبير أن حالة الفوضى على الصعيد العالمي تنعكس إرباكًا في الداخل ما أدخل البلاد في مرحلة انتظار مفتوحة. وأضاف: هذه المرحلة، على حساسيتها، تفرض الاستعداد الجدّي لما هو آتٍ في المدى القريب، عبر تحضير موقف داخلي موحد بعيداً من الانقسامات.

بدأت تظهر مقالات بأقلام من بيئة حركة "أمل" تضع ملاحظات على كلام قاسم بلغت حد انتقاده، ما فسَّره مراقبون على أن الاعتراض على موقف "حزب الله" من جانب حركة "أمل" لم يعد داخل الغرف المغلقة بل خرج إلى العلن.

لم تستبعد مصادر عليمة أن يطرح الرئيس السوري أحمد الشرع في زيارته إلى موسكو فكرة قوة روسية تتمركز على الحدود بين سوريا وإسرائيل في منطقة محافظة السويداء.






   اللواء: أسرار


   لغز
 حسب مصادر دبلوماسية فإن تجربة معالجة سلاح «حماس» سيشكل نموذجاً يُحتذى في ساحات أخرى.


   غمز
 تحدثت مصادر عن «طلب ما» أدى إلى إنهاء قطيعة بين مرجع كبير ونائب نافذ..


   همس
 ينتظر لبنان إجابات محدَّدة عن مطالب تضمَّنتها الوساطات التي ما تزال مستمرة لتاريخه..
