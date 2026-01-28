عناوين الصحف ليوم الأربعاء 28 كانون الثاني 2026

A+
النهار: موازنة على إيقاع اعتصامات ومساعدات خارجية! اتّساع الانتقادات للحزب وعون يتشبّث بالميكانيزم
الأخبار: أميركا- إيران: كفة المواجهة ترجح
الديار: لبنان في العاصفة: لا مخرج قريب
جلسة الموازنة تكشف عمق الانقسام بين الدولة والشارع
هجوم مضاد لاستعادة «الميكانيزم»
البناء: واشنطن تستعرض حشودها العسكرية وتتبعها بمناورات جوية لفتح المفاوضات | ترامب يهدّد العراق: في حال تولي المالكي رئاسة الحكومة لن نقدّم أي مساعدة | حملة على خطاب قاسم ونقاش خارجي حول فشل الاحتواء وسعي داخلي للحوار
اللواء: السياسة تذهب بأرقام الموازنة.. وضغط بالمطالب خارج القاعة
لقاء عسكري لبناني - أميركي حول الميكانيزم.. ومصير مؤتمر دعم الجيش بعد زيارة هيكل لواشنطن
الجمهورية: مناقشة الموازنة: شعبوية ولا برامج
الموازنة تحرك نار الإضرابات والتظاهرات
المدن: إيران: الحرب والتفاوض والخيار البديل من طهران إلى بيروت
نداء الوطن: رسالة بعبدا للضاحية: "لبنان الساحة" انتهى
l'orient le jour: La frappe approche, l’alternative se dessine : ce que négocient Washington et Téhéran
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: العصابات المسلحة في غزة تغير تكتيكاتها وترهق «حماس» أمنياً بعد تنظيم هجماتها
«الشرق الأوسط» ترصد أسباب تطورها
الأنباء الكويتية: باسيل: محزن تكرار جريمة توريط لبنان بدمار جديد
التفاف حول الرئاسة وسعي لتجنيب تداعيات حروب الآخرين