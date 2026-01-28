living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 28 كانون الثاني 2026

28
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


 النهار: موازنة على إيقاع اعتصامات ومساعدات خارجية! اتّساع الانتقادات للحزب وعون يتشبّث بالميكانيزم








 الأخبار: أميركا- إيران: كفة المواجهة ترجح







 الديار: لبنان في العاصفة: لا مخرج قريب
جلسة الموازنة تكشف عمق الانقسام بين الدولة والشارع
هجوم مضاد لاستعادة «الميكانيزم»








 البناء: واشنطن تستعرض حشودها العسكرية وتتبعها بمناورات جوية لفتح المفاوضات | ترامب يهدّد العراق: في حال تولي المالكي رئاسة الحكومة لن نقدّم أي مساعدة | حملة على خطاب قاسم ونقاش خارجي حول فشل الاحتواء وسعي داخلي للحوار






 
  اللواء: السياسة تذهب بأرقام الموازنة.. وضغط بالمطالب خارج القاعة
لقاء عسكري لبناني - أميركي حول الميكانيزم.. ومصير مؤتمر دعم الجيش بعد زيارة هيكل لواشنطن







 الجمهورية: مناقشة الموازنة: شعبوية ولا برامج
 الموازنة تحرك نار الإضرابات والتظاهرات








 المدن: إيران: الحرب والتفاوض والخيار البديل من طهران إلى بيروت





   
 نداء الوطن: رسالة بعبدا للضاحية: "لبنان الساحة" انتهى







  l'orient le jour: La frappe approche, l’alternative se dessine : ce que négocient Washington et Téhéran





    
     عناوين بعض الصحف العربية



    الشرق الأوسط السعودية:  العصابات المسلحة في غزة تغير تكتيكاتها وترهق «حماس» أمنياً بعد تنظيم هجماتها
«الشرق الأوسط» ترصد أسباب تطورها


   


    الأنباء الكويتية: باسيل: محزن تكرار جريمة توريط لبنان بدمار جديد
التفاف حول الرئاسة وسعي لتجنيب تداعيات حروب الآخرين
