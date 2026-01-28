عناوين الصحف ليوم الأربعاء 28 كانون الثاني 2026

A + A -

النهار: موازنة على إيقاع اعتصامات ومساعدات خارجية! اتّساع الانتقادات للحزب وعون يتشبّث بالميكانيزمالأخبار: أميركا- إيران: كفة المواجهة ترجحالديار: لبنان في العاصفة: لا مخرج قريبجلسة الموازنة تكشف عمق الانقسام بين الدولة والشارعهجوم مضاد لاستعادة «الميكانيزم»البناء: واشنطن تستعرض حشودها العسكرية وتتبعها بمناورات جوية لفتح المفاوضات | ترامب يهدّد العراق: في حال تولي المالكي رئاسة الحكومة لن نقدّم أي مساعدة | حملة على خطاب قاسم ونقاش خارجي حول فشل الاحتواء وسعي داخلي للحواراللواء: السياسة تذهب بأرقام الموازنة.. وضغط بالمطالب خارج القاعةلقاء عسكري لبناني - أميركي حول الميكانيزم.. ومصير مؤتمر دعم الجيش بعد زيارة هيكل لواشنطنالجمهورية: مناقشة الموازنة: شعبوية ولا برامجالموازنة تحرك نار الإضرابات والتظاهراتالمدن: إيران: الحرب والتفاوض والخيار البديل من طهران إلى بيروتنداء الوطن: رسالة بعبدا للضاحية: "لبنان الساحة" انتهىl'orient le jour: La frappe approche, l’alternative se dessine : ce que négocient Washington et Téhéranعناوين بعض الصحف العربيةالشرق الأوسط السعودية: العصابات المسلحة في غزة تغير تكتيكاتها وترهق «حماس» أمنياً بعد تنظيم هجماتها«الشرق الأوسط» ترصد أسباب تطورهاالأنباء الكويتية: باسيل: محزن تكرار جريمة توريط لبنان بدمار جديدالتفاف حول الرئاسة وسعي لتجنيب تداعيات حروب الآخرين