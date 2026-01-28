الأخبار: السعودية: ممنوع التحالف مع الجماعة

A + A -

الاخبار: قال عدد ممن التقوا الموفد السعودي يزيد بن فرحان إنه امتنع عن تقديم موقف مباشر حيال الانتخابات النيابية المقبلة، لكنه كان حاسماً لدى سؤاله عن الموقف من التحالف الانتخابي مع الجماعة الإسلامية في أكثر من منطقة لبنانية، بأن الجماعة «أصبحت تنظيماً مُصنَّفاً إرهابياً، ولا يمكن التعاون معها، لا سياسياً ولا انتخابياً».

هذا الموقف، الذي نُقل إلى قيادة الجماعة، لم يغيّر في قرارها خوض الانتخابات على امتداد الأراضي اللبنانية، مع إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع قوى متعدّدة للنقاش حول إمكان التعاون أو التحالف الانتخابي في عدد من المناطق.

وفيما قرّرت الجماعة تأجيل البتّ في ترشيحاتها إلى موعد لاحق، طلبت من كوادرها تكثيف العمل والاستعداد لضمان حضور فاعل يوم الاقتراع.