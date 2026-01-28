الأخبار: الحكومة تخضع للطلب الأميركي: لا إعمار قبل السلاح

A + A -

الأخبار: تبيّن أن الضغوط الأميركية أدّت إلى قرار قطر شطب بند المساعدة في إعادة إعمار القرى الجنوبية من حزمة المساعدات التي أعلنت عنها أول من أمس.

وأفاد القطريون بأنهم ينتظرون مزيداً من المشاورات تمهيداً لوضع خطة دعم تشمل إعادة إعمار عدد كبير من الوحدات السكنية في الجنوب والبقاع.

وبحسب مصدر مطّلع، لا تزال الولايات المتحدة تمنع الحكومة اللبنانية من إطلاق نداء رسمي لإعادة الإعمار أو إنشاء صندوق تُجمع فيه مساهمات الدول المانحة، وتربط واشنطن هذه الخطوة بتحقيق مطلب إسرائيلي يتمثّل في نزع سلاح حزب الله على كامل الأراضي اللبنانية.

يُذكر أن العراق حاول، خلال القمة العربية التي عُقدت في بغداد في أيار الماضي، الدفع باتجاه إنشاء صندوق عربي لإعادة إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية في لبنان وغزة، إلا أن هذا الطرح قوبل بالرفض، كما لم تُبدِ الحكومة اللبنانية تجاوباً مع المُقترح العراقي بفتح الباب أمام تلقّي مساعدات مُخصّصة لإعادة الإعمار.