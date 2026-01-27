طرابلسي : الحلول الترقيعية لم تعد تنفع

A + A -

كتب النائب ادغار طرابلسي عبر صفحته ما يلي :" خلاصة كلمتي في الهيئة العامة لمجلس النواب هذه الليلة:"دولة الرئيس، إن الحلول الترقيعية لم تعد تنفع. نحن بحاجة إلى:​تفعيل المجالس التحكيمية التربوية وتطهيرها من أي تضارب مصالح.​إلزام المدارس بالشفافية المالية وحماية لجان الأهل المستقلة.​تصحيح الرواتب في القطاع العام وربطها بمؤشر غلاء المعيشة الحقيقي.​إنصاف المتعاقدين والمتقاعدين فوراً، لأنهم الفئة الأكثر تضرراً من انهيار العملة.​إنهاء ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية لتعزيزها وللحفاظ عليها في الريادة.​إلغاء امتحان البروفيه لهذا العام على أمل استبداله بالتقييم المستمر.​إن التاريخ لن يرحم مجلساً شاهد انهيار صرحه التعليمي وقضائه وإدارته وبقي مكتوف الأيدي. العدالة لا تتجزأ، والكرامة لا تُقسّط".#العسكريون_المتقاعدون#مجلس_الوزراء#مجلس_النواب"