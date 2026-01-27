صدم سيدة وفرّ!

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:"أقدم شخص مجهول الهوية على متن درّاجة آلية لونها أحمر ومزوّدة بواقي مياه (مظلّة)، على صدم إحدى السيّدات في محلّة بوليفار طرابلس – مقابل مطعم«KFC»، وفرّ إلى جهةٍ مجهولة. وقد نُقلت الضّحية إلى المستشفى للمعالجة، وأخرجت منه بعد تلقّي العلاج المناسب.لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة سائق الدرّاجة، وتطلب ممّن يعرف مكان وجوده، الاتّصال بمفرزة سير طرابلس في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 388186-06، أو 380040-06، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة. علمًا بأنّ أي مواطن يُساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقًا للقانون".