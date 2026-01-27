Bassil en una visita a la costa del Chouf: Queremos paz y una reconciliación verdadera: hemos presentado una propuesta para purificar la memoria nacional y no repetir lo que ocurrió

A + A -

El presidente del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, inició su visita al distrito de Chouf con una visita al monasterio de San Jorge Naameh, donde fue recibido por varios habitantes del pueblo, acompañado por los diputados Ghassan Atallah y Farid Al-Bustani y los vicepresidentes de Asuntos Políticos y Administrativos, Martine Najm Kteily y Ghassan Al-Khoury.El encuentro se inició en la sala de la iglesia con el padre Edouard Al-Qazzi, superior del monasterio, quien consideró que esta reunión era una oportunidad para el acercamiento entre los responsables y los habitantes, y agradeció a Bassil su presencia en esta localidad y en este monasterio.A continuación, Bassil agradeció al superior del monasterio su acogida y dijo: "Me alegra que nos reunamos en Naameh y en este monasterio histórico", y añadió: "Vivimos en este país gracias a nuestra fe, y es la Iglesia la que nos enseña a creer, a afianzarnos en nuestra tierra y a llamar a la gente a vincularse con la patria, a aferrarse a los principios y a preservar nuestra existencia en una región en la que hemos sufrido mucho".Y continuó: "El problema de Naameh y su municipio es conocido, vuestro grito ha llegado y todo lo que pedís es administrativo, no político", añadiendo: "Piden un municipio que les represente y les garantice sus derechos, y cuando hablamos de descentralización, es por esta razón, y la justicia es nuestra reivindicación".Bassil dijo: "Su demanda es nuestra demanda en lo que respecta a la descentralización a nivel nacional, y ustedes exigen un tipo de descentralización que les permita reconstruir vuestra ciudad. Muchas personas emigraron porque las condiciones del país no les permitían quedarse, y cuando reclamamos los derechos de los emigrantes es para que se sientan vinculados al país, por lo que reclamamos representantes que se ocupen de sus asuntos, al igual que hay un alcalde y un teniente de alcalde en cada municipio, también debe haber representantes para los emigrantes.Bassil concluyó diciendo: "Agradecemos a este monasterio por cuidar de la región. Durante la guerra, fue un refugio para la gente y ustedes son un ejemplo de resistencia. Hemos venido para asegurarnos de que están bien y ver cómo podemos apoyarles para que se queden y continúen en su tierra, porque somos hijos de una causa y de una fe, y nada nos hace tambalear".La segunda parada de la gira del ministro Bassil por el Chouf fue en Damour, donde visitó el edificio del ayuntamiento y se reunió con los concejales, insistiendo en la necesidad de no permitir la venta de tierras en la zona y señalando que "la convivencia es importante y, para que se haga realidad, debemos seguir estando presentes", y afirmó que "Damour ha pagado un alto precio en la guerra y, en tiempos de paz, desempeña un papel importante".Se dirigió a los miembros del consejo municipal presentes diciendo: "Queremos ser un motivo de unión y estar a vuestro lado y el Líbano no ha avanzado y sus servicios siguen igual porque hay quienes tratan de obstaculizar a los demás. Podemos discrepar en política, pero la electricidad, el agua y otros servicios son necesidades básicas de la población".A continuación, Bassil colocó una corona de flores en el monumento a los mártires de Damour y descubrió la placa conmemorativa en la oficina de Damour con motivo del 25º aniversario de su fundación.Después se dirigió a la casa del soldado Jihad Eid, desaparecido desde el 13 de octubre de 1990, donde mantuvo un emotivo encuentro con su familia.Bassil concluyó su visita a Damour con un encuentro popular en el teatro de la escuela de los Sagrados Corazones, donde pronunció un discurso en el que afirmó: "Estoy feliz de venir a Damour, con su simbolismo y su historia, una ciudad llena de historia y lucha, que no es solo una ciudad en la costa del Chouf, sino un ejemplo de resistencia".Añadió: "Estuve en la casa del soldado Jihad Eid y les dije que nos fortalecemos con ustedes. Por eso, como movimiento, hemos presentado una propuesta de ley relativa a los desaparecidos, con el objetivo de excavar en nuestra memoria y aprender de la guerra para no repetir lo que ocurrió, ya que el objetivo es curar las heridas".Y continuó: "La herida se cura mediante un reconocimiento colectivo y nacional. Una patria que no tiene memoria no puede curarse. El objetivo es que haya una memoria colectiva y nacional, que es parte de la curación y algo fundamental para que podamos conocer la magnitud de lo que ocurrió".Señaló que "no queremos repetir ni la guerra ni su dolor, y me complace anunciar que hemos presentado una ley para establecer la memoria nacional con el fin de lograr una reconciliación verdadera y construir la paz".Bassil señaló que Damour "puede ser el comienzo en el sentido de la paz" y dijo: "Hoy he visitado el ayuntamiento y he pedido que no se vendan las tierras de Damour, ya que el Líbano es la patria de cristianos y musulmanes y, para que puedan convivir, deben preservar su existencia".Y subrayó: "El partido no se entromete en los asuntos privados del pueblo, y nosotros formamos parte de las familias de Damour y Chouf, por lo que compiten entre sí, y cuando terminen las elecciones, la gente tendrá que trabajar junta para construir, y eso no se consigue con rivalidades".Y dijo: "Pronto habrá elecciones parlamentarias y queremos todos los buenos ejemplos", y se refirió al tema de la jueza Ghada Aoun, a quien se honrará junto con el decano Rashid Aoun, señalando que "desde su posición como jueza, trabajó en todos los casos con conciencia y, por su posición como jueza, nos responsabilizaron de abrirlo y ella no nos sirvió ni un solo día en ningún caso. Añadió: "Como jueza imparcial, se enfrentó a la "mafia" y todos los libaneses tienen el deber de apoyar a cualquier juez que se enfrente al sistema".Bassil concluyó diciendo: "El segundo ejemplo en Damour es el del general Rashid Aoun, que sufrió lesiones en su cuerpo y es un hijo de la patria, y este es el significado de la existencia del Movimiento, que somos hijos de las instituciones del Estado", y "el Líbano solo se sostiene gracias a sus cristianos y musulmanes, y la división es el fin del Líbano, y el Movimiento seguirá siendo el escudo para preservar la unidad del Líbano, y Damour es el punto de apoyo".A continuación, Bassil se trasladó a la localidad de Meshref, donde visitó el edificio del ayuntamiento y se reunió con los miembros del consejo municipal. Después se dirigió al salón, donde pronunció un discurso ante varios habitantes de la localidad, en presencia de la vicepresidenta del Partido Socialista Progresista, Habouba Aoun.Bassil insistió en la necesidad de preservar la convivencia. Añadió: "Estamos encantados con la presencia de la vicepresidenta del Partido Socialista Progresista, y estaremos aún más encantados cuando nuestros partidos se mezclen y expresen nuestros partidos con su diversidad".Afirmó: "Cuando el Partido Socialista Progresista critica al Movimiento patriótico Libre, nos critica a nosotros y no a los cristianos, y cuando criticamos a los "socialistas", nuestra crítica es al Partido Socialista Progresista y no a los drusos".Señaló que "en política, por mucho que discrepemos, debe haber líneas rojas, que son nuestra unidad nacional".En un discurso pronunciado durante un almuerzo en su honor en el restaurante Al-Jisr, en Damour, al término de su gira por la costa del Chouf, Bassil señaló que "estoy feliz de estar con la gente y escuchar sus penas pasadas y sus esperanzas".Afirmó: "La verdad es que el ser humano no debe olvidar para aprender", y se refirió a la propuesta de ley presentada por el movimiento para establecer la memoria nacional, diciendo: "Purificar la memoria es eliminar de ella el dolor, y eso requiere una forma de pensar diferente. Creo que aferrarse a Damour es lo que les ayuda a salir del pasado".Continuó diciendo: "Por nuestra parte, cuando el presidente Michel Aoun estaba en el Palacio Presidencial, eligió que el Centro para el Diálogo entre Civilizaciones estuviera en Damour, que es un centro internacional, y su importancia radica en que quiere dar sentido a lo que vivieron los habitantes de Damour, ya sea con el enfrentamiento o con el diálogo que viven hoy en día".Y subrayó: "Si fracasan en el diálogo en Damour, fracasará el Líbano, y si tienen éxito, tendrá éxito el Líbano. Hoy en día, el conflicto en el mundo debe impulsarnos al diálogo y a la constancia, y espero que el presidente Joseph Aoun conceda importancia al tema del Centro para el Diálogo entre Civilizaciones y continúe siguiéndolo.Añadió: "Sé que el sindicato de ingenieros tiene 30 000 metros y, si quieren que Damour siga adelante, deben pensar en cómo llevar a cabo proyectos allí. El mar es testigo de lo que ha pasado en Damour y deben saber cómo aprovecharlo. Aquí deben convertirse en un destino turístico desde la montaña y el sur, porque tienen el potencial, pero siguen viviendo con el miedo del pasado. Sin embargo, pueden vencer ese miedo".