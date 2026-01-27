living cost indicators
منخفض جوي سريع يؤثر على لبنان!

27
JANUARY
2026
يستمر الاستقرار الجوي لغاية قبل ظهر اليوم الثلاثاء مع بداية انخفاض درجات الحرارة.

اذ يتوجه منخفض جوي سريع من فوق الجزر اليونانية ويؤثر على لبنان بعد الظهر، غدًا الأربعاء والخميس وبفعالية ضعيفة.

تفاصيل طقس اليوم:

-الجو : مستقر ثم يتقلب الطقس عصرًا ويتحول الى غائم مع احتمال لبعض الأمطار المحلية والخفيفة وثلوج خفيفة على ٢٠٠٠ متر

-الحرارة : بين ١١ و ١٩ ساحلًا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٧ و ١٢ على الـ ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٩٥ ٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط  الجوي السطحي : ١٠١٤ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج ٦٠ سم وحرارة سطح المياه ١٩ درجة


أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء : غير مستقر وممطر احيانًا وثلوج خفيفة على ١٥٠٠ متر ثم ١٧٠٠ متر مساءً والحرارة والحرارة تتراوح بين ٩ و ١٦ درجة ساحلًا وبين ٣ و ١١ درجة بقاعاً وبين ٦ و ١٠ درجات على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠  و ٦٠ كم/س.

الخميس : غير مستقر مع امطار محلية وثلوج خفيفة على ١٧٠٠ متر والحرارة تتراوح بين ٩ و ١٦ درجة ساحلًا وبين ٣ و ١١ درجة بقاعاً وبين ٦ و ١٠ درجات على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠  و ٤٠ كم/س.


