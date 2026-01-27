منخفض جوي سريع يؤثر على لبنان!

A+
اذ يتوجه منخفض جوي سريع من فوق الجزر اليونانية ويؤثر على لبنان بعد الظهر، غدًا الأربعاء والخميس وبفعالية ضعيفة.
تفاصيل طقس اليوم:
-الجو : مستقر ثم يتقلب الطقس عصرًا ويتحول الى غائم مع احتمال لبعض الأمطار المحلية والخفيفة وثلوج خفيفة على ٢٠٠٠ متر
-الحرارة : بين ١١ و ١٩ ساحلًا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٧ و ١٢ على الـ ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٩٥ ٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٤ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج ٦٠ سم وحرارة سطح المياه ١٩ درجة
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاربعاء : غير مستقر وممطر احيانًا وثلوج خفيفة على ١٥٠٠ متر ثم ١٧٠٠ متر مساءً والحرارة والحرارة تتراوح بين ٩ و ١٦ درجة ساحلًا وبين ٣ و ١١ درجة بقاعاً وبين ٦ و ١٠ درجات على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠ كم/س.
الخميس : غير مستقر مع امطار محلية وثلوج خفيفة على ١٧٠٠ متر والحرارة تتراوح بين ٩ و ١٦ درجة ساحلًا وبين ٣ و ١١ درجة بقاعاً وبين ٦ و ١٠ درجات على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.