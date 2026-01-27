A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

الأولوية الرسمية تبقى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي، وهو ما أكّد عليه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للوزير القطري محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي الذي زار بيروت أمس، وأجرى محادثات أيضاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي حمّله والوفد المرافق «شكر لبنان واللبنانيِّين لقطر أميراً وحكومة وشعباً لوقوفهم الدائم إلى جانب لبنان ومؤازرته في شتى الميادين، ودعمهم الجيش اللبناني، بما يمكّنه من القيام بدوره الوطني الجامع، والمساهمة القطرية النبيلة في ملف إعادة إعمار ما هدّمه العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه في لبنان».