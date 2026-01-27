الجمهورية: إعتداءات... وضغط عسكري

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

الملاحَظ في اليومَين الماضيَين، هو التسخين الإسرائيلي للأجواء ورفع وتيرة الإعتداءات بشكل عنيف ومكثف على المناطق اللبنانية، ولاسيما في جنوب الليطاني وشماله وصولاً إلى مناطق واسعة في البقاع.

واللافت في هذا السياق، ما يروِّج له الإعلام العبري عن مرحلة من التصعيد المتواصل على لبنان، وتوسيع خريطة استهدافات الجيش الإسرائيلي، والغاية منها تقويض ما تبقّى من البنية التحتية لـ«حزب الله» ومنعه من إعادة بناء قدراته العسكرية، وأمّا أبرز دوافع التصعيد بالإضافة إلى سعي إسرائيل إلى تعطيل خطوط إمداد الحزب، فهي لممارسة ضغط عسكري لتمرير خطط حصر السلاح في مناطق أوسع، ولا سيما في ظل تعثر المسارات السياسية وتعليق عمل لجان المراقبة الدولية.