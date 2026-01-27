أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 27 كانون الثاني 2026

A + A -

خفاياقال مسؤول غربي بارز إن مشكلة المعادلة الأميركية في لبنان وغزة أنها لا تستطيع التقدم دون تجاوب المقاومة بعدما وصلت الحرب إلى طريق مسدود وصارت حرب الاستنزاف بديلاً لا يحقق الأهداف، بل يديم المشكلة، ولكنها لا تسعى لحل وسط مع قوى المقاومة بل تريد منها الانتحار فتقول لا مكان لحماس في مستقبل غزة وعلى حماس تسليم السلاح؛ وعلى المستوى الفلسطيني لا تقدّم حلاً معقولاً يبرر لحماس تقديم التنازلات مثل فتح مسار سياسيّ لحل يعطي الأمل بقيام دولة فلسطينية بل تتبنى الرؤية الإسرائيلية القائمة على تصفية القضية الفلسطينية بالكامل. وفي لبنان تريد الأمرين معاً سلاح المقاومة وتحقيق مكاسب إسرائيلية تتجاوز القرار 1701 لصالح منطقة عازلة وترتيبات أمنية إسرائيلية بينما كانت الأمور تجري في حالات مماثلة وتنجح من خلال عروض تقدّم للقوى المعنية مقابل سلاحها بمكاسب في السلطة إذا كانت قضيتها المشاركة، أو بمكاسب وطنية إذا كانت القضية هي الاحتلال والتهديد بالحرب مجدداً لا يفعل سوى أخذ الأمور إلى التعقيد والتصعيد دون أفق للحل أو للحسم.كواليسقال مرجع أمني سابق إن الرسائل التي تصل لحزب الله حول الحرب تدور حول طلب عدم التدخل في أي حرب مع إيران مقابل تأجيل القضاء عليه لما بعد الحرب على إيران ولم يتحدث أحد عن عرض تسوية مغرية للحزب مقابل عدم التدخل كي يكون ثمة ما يخضع للنقاش، والذين يعترضون على موقف حزب الله بتأكيد الترابط المصيري مع إيران ينسون أن كل خطابهم يقوم على اعتباره الحلقة التالية لإيران بعد الحرب ولم يقل أحد إن عدم انخراط الحزب في حرب إيران يتيح له ضمانات بعدم الانتقام والملاحقة والاغتيال، بحيث يمكن إلقاء اللوم عليه إذا رفض ومثال أميركا يوم حرب الخليج قابل للاستفادة يوم عرضت على الرئيس السوري السابق الراحل حافظ الأسد فتح مسار تفاوضيّ في مدريد لاستعادة الجولان مقابل عدم دعم العراق في حرب الكويت، أما اليوم فلسان حال خصوم أميركا “أنا الغريق فما خوفي من البلل” وشعارهم “عليّ وعلى أعدائي يا رب”.بات الرئيس نبيه بري مع خيار "التأجيل التقني" للانتخابات بحيث تجرى فيما المغتربون يُمضون فصل الصيف في لبنان، مع إلغاء المقاعد الستة. وقد أبلغ هذه الموافقة إلى مَن يعنيهم الأمر.لا تزال أموال البروتوكول العراقي تُدار وتُوزَع بصورة غير شفافة داخل مديرية التعليم العالي في وقت تطالب المديرية الجامعات الخاصة بمستحقات مترتبة بموجب البروتوكول تتجاوز قيمتها 500 ألف دولار من دون إيضاحات كافية حول آلية الاحتساب والتوزيع والإنفاق.يسلط إضراب الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الضوء على عقبات تمويلية تعترض ملف التفرّغ وكلفة تفرّغ أكثر من 1600 أستاذ قد جرى احتسابها على أساس الراتب الحالي وأي زيادة على رواتب المتفرّغين ستؤدي تلقائيًا إلى مضاعفة كلفة تفريغ المتعاقدين ما يفاقم الأعباء المالية على الخزينة.لغزيحرص حزب بارز على تنظيم أنشطته في أماكن مغلقة، منعاً للاستهداف أو جمع المعلومات عن الشخصيات المشاركة..غمزتشتد الحملة المتبادلة من نواب تكتل معروف ووزراء «القوات اللبنانية» على خلفية مواقف تتعلق ببيع الذهب لبعضهم وآخرين على خلفية التخلف بوعود توفير الكهرباء..همسينتظر لبنان إجابات محدَّدة عن مطالب تضمَّنتها الوساطات التي ما تزال مستمرة لتاريخه..