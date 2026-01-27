عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 27 كانون الثاني 2026

A+
A-
الأخبار: قطر تقود عملية دعم مالي بتوافق مع السعودية
تمويل إعادة 400 الف سوري إلى بلادهم
الحرب على إيران: حزب الله ليس محايدًا
أميركا بمواجهة إيران: رهان على إنشقاق "الحرس"
الديار: قطر توسّع دعمها للبنان... حَراك عربي «للضغط» على واشنطن
خارطة طريق أميركيّة «للسلام»... وتهويل «إسرائيلي» جديد
ماذا يقصد الشيخ قاسم بعدم «الحياد» في الحرب على إيران؟
البناء: نتنياهو يكتشف الجثة الأخيرة «صدفة» وترامب يطمئنه: الأولوية لنزع سلاح حماس | الحشود الأميركية حول إيران ترفع التوتر… وخبراء: ليست كافية لخوض الحرب | قاسم: لسنا على الحياد في أي حرب على إيران وسوف نقرّر ما يناسب في حينها
اللواء: إستياء رسمي وسياسي من إعلان قاسم التدخُّل لصالح إيران
«شكراً قطر» جديدة: 420 مليون دولار مساعدات حيويَّة
الجمهورية: تفعيل "الميكانيزم" رهن بضغط اميركي
الخليفي: لا حدود لدعم قطر للبنان
المدن: الخليفي لـِ "المدن": الوضع يقلقنا ولخفض التصعيد برؤية مشتركة
نداء الوطن: "قد ينعيهم كشهداء"... محاكمات داخلية سرية في "حزب الله" لمحاسبة "العملاء"
l'orient le jour: « À ce rythme-là, c’est toute la ville qui va être évacuée » : à Tripoli, les immeubles tuent
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: حضور ابنة آصف شوكت اجتماعا رسميا يثير الغضب ووزارة الشؤون تعتذر
تحديات «العزل السياسي» وتعقيد الوضع السوري
الأنباء الكويتية: «الخارجية القطرية»: دعمنا للبنان بلا حدود واستقراره ركيزة أساسية للمنطقة