OTV
SAWT EL MADA
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 27 كانون الثاني 2026

27
JANUARY
2026
 النهار: قطر تتقدّم الداعمين وأميركا تهيّئ "لحوار السلام"... أيام الموازنة الساخنة تشعل عدوى الاعتصامات







 الأخبار: قطر تقود عملية دعم مالي بتوافق مع السعودية
 تمويل إعادة 400 الف سوري إلى بلادهم
  الحرب على إيران: حزب الله ليس محايدًا
  أميركا بمواجهة إيران: رهان على إنشقاق "الحرس"







 الديار: قطر توسّع دعمها للبنان... حَراك عربي «للضغط» على واشنطن
خارطة طريق أميركيّة «للسلام»... وتهويل «إسرائيلي» جديد
ماذا يقصد الشيخ قاسم بعدم «الحياد» في الحرب على إيران؟








 البناء: نتنياهو يكتشف الجثة الأخيرة «صدفة» وترامب يطمئنه: الأولوية لنزع سلاح حماس | الحشود الأميركية حول إيران ترفع التوتر… وخبراء: ليست كافية لخوض الحرب | قاسم: لسنا على الحياد في أي حرب على إيران وسوف نقرّر ما يناسب في حينها






 
  اللواء: إستياء رسمي وسياسي من إعلان قاسم التدخُّل لصالح إيران
«شكراً قطر» جديدة: 420 مليون دولار مساعدات حيويَّة







 الجمهورية: تفعيل "الميكانيزم" رهن بضغط اميركي
 الخليفي: لا حدود لدعم قطر للبنان








 المدن: الخليفي لـِ "المدن": الوضع يقلقنا ولخفض التصعيد برؤية مشتركة







   
 نداء الوطن: "قد ينعيهم كشهداء"... محاكمات داخلية سرية في "حزب الله" لمحاسبة "العملاء"








  l'orient le jour: « À ce rythme-là, c’est toute la ville qui va être évacuée » : à Tripoli, les immeubles tuent





    
      عناوين بعض الصحف العربية



    الشرق الأوسط السعودية:  حضور ابنة آصف شوكت اجتماعا رسميا يثير الغضب ووزارة الشؤون تعتذر
تحديات «العزل السياسي» وتعقيد الوضع السوري




   
    الأنباء الكويتية: «الخارجية القطرية»: دعمنا للبنان بلا حدود واستقراره ركيزة أساسية للمنطقة
