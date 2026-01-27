عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 27 كانون الثاني 2026

A + A -

النهار: قطر تتقدّم الداعمين وأميركا تهيّئ "لحوار السلام"... أيام الموازنة الساخنة تشعل عدوى الاعتصاماتالأخبار: قطر تقود عملية دعم مالي بتوافق مع السعوديةتمويل إعادة 400 الف سوري إلى بلادهمالحرب على إيران: حزب الله ليس محايدًاأميركا بمواجهة إيران: رهان على إنشقاق "الحرس"الديار: قطر توسّع دعمها للبنان... حَراك عربي «للضغط» على واشنطنخارطة طريق أميركيّة «للسلام»... وتهويل «إسرائيلي» جديدماذا يقصد الشيخ قاسم بعدم «الحياد» في الحرب على إيران؟البناء: نتنياهو يكتشف الجثة الأخيرة «صدفة» وترامب يطمئنه: الأولوية لنزع سلاح حماس | الحشود الأميركية حول إيران ترفع التوتر… وخبراء: ليست كافية لخوض الحرب | قاسم: لسنا على الحياد في أي حرب على إيران وسوف نقرّر ما يناسب في حينهااللواء: إستياء رسمي وسياسي من إعلان قاسم التدخُّل لصالح إيران«شكراً قطر» جديدة: 420 مليون دولار مساعدات حيويَّةالجمهورية: تفعيل "الميكانيزم" رهن بضغط اميركيالخليفي: لا حدود لدعم قطر للبنانالمدن: الخليفي لـِ "المدن": الوضع يقلقنا ولخفض التصعيد برؤية مشتركةنداء الوطن: "قد ينعيهم كشهداء"... محاكمات داخلية سرية في "حزب الله" لمحاسبة "العملاء"l'orient le jour: « À ce rythme-là, c’est toute la ville qui va être évacuée » : à Tripoli, les immeubles tuentالشرق الأوسط السعودية: حضور ابنة آصف شوكت اجتماعا رسميا يثير الغضب ووزارة الشؤون تعتذرتحديات «العزل السياسي» وتعقيد الوضع السوريالأنباء الكويتية: «الخارجية القطرية»: دعمنا للبنان بلا حدود واستقراره ركيزة أساسية للمنطقة