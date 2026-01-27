living cost indicators
الأنباء الكويتية: إسرائيل تطلع بشكل مباشر إلى إنهاء حال العداء

27
JANUARY
2026
الأنباء الكويتية: تتطلع إسرائيل بشكل مباشر إلى إنهاء حال العداء أولا وتاليا حالة الحرب بين البلدين، الأمر الذي تطرق اليه مباشرة كل من الموفدين الأميركيين مورغان أورتاغوس وتوماس باراك على التوالي، بتشجيع السلطات اللبنانية على هذه الخطوة، وبتبديل عقيدة الجيش اللبناني في اعتبار إسرائيل عدوة. وقد طرح ذلك باراك مباشرة على الرئيس السابق للوفد اللبناني إلى «الميكانيزم» قائد قطاع جنوب الليطاني العميد نيكولا تابت، في ثكنة اللواء فرنسوا الحاج بمرجعيون، التي قصدها باراك بالطوافة، ولم يتمكن من القيام بجولة ضمن دورية مؤللة في الخيام بسبب اعتراض الأهالي.
الأنباء
