living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المكتب العمالي في التيار الوطني الحر يعلن تأييد مطالب القطاع العام بمستوياته كافة

26
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصدر المكتب العمالي في التيار الوطني الحر البيان الآتي:
 
يؤكد المكتب وقوفه إلى جانب تحرّكات ومطالب تجمع روابط القطاع العام(مدنيين وعسكريين) الذي يضم روابط المتقاعدين ورابطة موظفي الإدارة العامة وروابط الهيئة التعليميةوالمساعدين القضائيين والمتعاقدين في الإدارات العامة والعاملين في هذه الإدارات بمختلف تسمياتهم انطلاقًا من قناعتنا بأنّ هذه التحرّكات تعبّر عن وجعٍ حقيقي وحقوق مهدورة لم يعد مقبولًا تجاهلها.

ونحمّل الحكومة اللبنانية كامل المسؤولية عمّا آلت إليه أوضاع القطاع العام، ونطالبها باتخاذ قرارات فورية تعيد الاعتبار للرواتب والأجور، وتُنصف العاملين والمتقاعدين ، عبر إقرار الزيادات المستحقّة على الرواتب وملحقاتها بما يوازي الانهيار الذي اصابها، وضمان حقوق نهاية الخدمة، بعد سنوات من الإهمال والتسويف.

وننبّه إلى أنّ الاستمرار في تجاهل هذه المطالب المشروعة سيدفع بالبلاد نحو توتّر اجتماعي خطير، ستكون تداعياته شاملة على مختلف شرائح المجتمع، في ظلّ واقع معيشي خانق لم يعد يُحتمل.

ونختم بالتشديد على أنّنا سنبقى إلى جانب الروابط على اختلاف تسمياتها، دعمًا للحقوق ، وتمسّكًا بالعدالة الاجتماعية والاستشفائية، وبما يضمن استعادة القطاع العام لدوره الأساسي والفاعل في بناء الدولة
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout