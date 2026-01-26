living cost indicators
بيان "للحزب"... هذا ما جاء فيه!

26
JANUARY
2026
دانت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" ببيان، "بشدة، جريمة الاغتيال الغادرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق الإعلامي وإمام بلدة الحوش في مدينة صور الشيخ علي نور الدين، في اعتداء يرقى إلى مستوى جريمة الحرب، ويضاف إلى سجل العدو المليء بالجرائم الوحشية بحق الإعلاميين والمدنيين والإنسانية جمعاء".

 

وأكدت أن "استهداف الإعلامي الشهيد الشيخ علي نور الدين يُنذر بخطورة تمادي العدو في اعتداءاته لتطال الجسم الإعلامي بكل أشكاله ومسمياته، استمرارا في سياسة الاغتيالات الممنهجة ومحاولات إسكات كلمة الحق والصوت الحر، ما يستدعي من الإعلاميين كافة ووزارة الإعلام والهيئات والنقابات والمؤسسات الإعلامية، والشخصيات السياسية والفكرية، التحرك ورفع الصوت عاليا في كل المحافل المحلية والعربية والدولية لا سيما الحقوقية والقانونية والإنسانية للجم هذا التوحش الصهيوني".

 

وتقدمت العلاقات الإعلامية بـ"أحر التعازي والتبريكات من عائلة الشهيد، ومن الجسم الإعلامي اللبناني"، سائلة "المولى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان".
