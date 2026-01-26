البستاني يتابع موضوع إعادة إضاءة طريق الشوف

A + A -

سنة 2019 وبمسعى ومتابعة من النائب فريد البستاني مع وزارة الطاقة، تمّ تركيب عواميد وإنارة الطريق الأساسي في الشوف الذي يربط منطقة ملتقى النهرين ببلدة دير القمر، وذلك على الطاقة الشمسية. إلا أنّ مرور الوقت وعدم المواظبة على أعمال الصيانة، نتيجة الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد وسرقة بعض البطاريات، أدى إلى توقّف الاضاءة على هذا الطريق الحيوي.اليوم وبمسعى ومتابعة متجددة من النائب البستاني، تم الحصول على وعد من وزارة الطاقة بصيانة كلّ عواميد الإضاءة وإعادة انارة هذا الطريق خلال فترة شهرين، وبالتالي تأمين السلامة لأهل الشوف ولكلّ زوارهم.