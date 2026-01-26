living cost indicators
بعد الزحمة الخانقة الأحد... بيان هام من بلدية كفرذبيان لهواة التزلج

اصدرت بلدية كفردبيان البيان التالي:

حرصاً على الحدّ من أزمة السير والازدحام الخانق على طريق مركز التزلج في مزار - كفردبيان، وبالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي وشرطة البلدية، ستُعتمد إجراءات تنظيمية صارمة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وعليه يُطلب من المتزلجين والزوار الالتزام بما يلي:

1- منع الوقوف على جانبي الطريق من تقاطع سان انطونيو صعوداً حتى محطة وردة.
2- منع البيكنيك والحفلات والدر اكيل والتجمعات على جانبي الطريق المقابل لمراكز التزلج.
3- منع السير صعوداً باتجاه المركز ابتداءً من الساعة 2:00 بعد الظهر يومي السبت والأحد من مستديرة فقرا ومن تقاطع سان انطونيو.
سيصار إلى تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين دون إنذار مسبق.
كما نذكر أصحاب الـ سكيدو SKIDOO بعدم ركن معداتهم وسياراتهم على جانبي الطريق بما يعيق مرور السيارات، وعدم الدخول إلى حلبات التزلج المخصصة للمتزلجين فقط.

كما نلفت انتباه الزوار أن جميع حلبات التزلج هي أملاك خاصة ويمنع دخولها إلا للغاية المعدة لها.
مع اعتذارنا من الذين تضرروا من زحمة السير السابقة، إلا أن تعاونكم يساهم في سلامة الجميع وحسن سير الموسم السياحي.
