living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"نشال" متمرّس... وهنا يَصرف الاموال!

26
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديريّة العامة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامة البلاغ الآتي: 

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة مرتكبي جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة وتوقيفهم، توافرت معلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليات نشل في محافظتي بيروت وجبل لبنان.

على أثر ذلك، قامت شعبة المعلومات بتكثيف إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة توصّلت إلى كشف هويّته، ويدعى:

-ه. أ. (مواليد 1997، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بقضايا نشل وسرقة وسلب ومخدّرات.

بتاريخ 19-1-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دورية من الشعبة المذكورة من توقيفه في محلّة طريق المطار، على متن درّاجة آلية نوع GR لون أسود تمّ ضبطها. وبتفتيشه والدرّاجة تمّ ضبط:

-ظرف مدوّن عليه ADVIL بداخله حبّة واحدة
-ظرف مدوّن عليه ROMIPRIL بداخله 22 حبّة
-حنجر أبيض مدوّن عليه AMOCLAN بداخله حبوب بيضاء
-طبّة بلاستيكية مدوّن عليها DJGMAX بداخلها حبوب بيضاء اللون
-طبّة بلاستيكية لون أبيض مدوّن عليها DEPAKINE
-قطع حجرية صغيرة جدًّا لون أبيض
-طبّتي بلاستيك بداخلهما مادّة حجرية بيضاء
-3 هواتف خليوية مسروقة وحقائب جلدية وأغراض خاصّة (مسروقة) ومبلغ مالي بعملات مختلفة

بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ العديد من عمليات نشل حقائب وهواتف خلوية في بيروت ومناطق: الضاحية، الأوزاعي، بئر حسن، حارة حريك، حيّ السلّم، طريق المطار، الغبيري والمريجة. وأنّه يقوم برمي المستندات في حاويات النفايات، ويصرف الأموال التي ينشلها على ملذّاته الشخصية وتعاطي المخدّرات.

تمّ تسليم الموقوف والدرّاجة الآلية والمضبوطات إلى القطعة المعنيَّة، لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout