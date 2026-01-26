الجيش الإسرائيلي يكشف أهداف الغارات العنيفة أمس على لبنان!

A+
وأوضحت أنّ الجيش الإسرائيلي هاجم، أمس الأحد، بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق داخل لبنان، لافتةً إلى أنّ الغارات طالت مخازن وسائل قتالية وبنى تحتية عسكرية.
وأضافت أنّ الجيش الإسرائيلي استهدف أيضًا مبنى عسكريًا أُقيم داخل معسكر استُخدم من قبل وحدة "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله، بهدف ما وصفته بـ"دفع مخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".
وتابعت أنّ نشاط حزب الله في هذه المواقع يُعد، بحسب المنشور، خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وتهديدًا لإسرائيل، مؤكدةً أنّ الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل.