الجيش الإسرائيلي يكشف أهداف الغارات العنيفة أمس على لبنان!

26
JANUARY
2026
كتبت رئيسة مكتب الإعلام العربي في الجيش الإسرائيلي ونائبة قائد وحدة المتحدث باسم الجيش، الكابتن أيلا، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، أنّ الجيش الإسرائيلي يواصل مهاجمة بنى تحتية قالت إنّها استُخدمت لإعادة تأهيل منظمة حزب الله، مشيرةً إلى استهداف مخازن وسائل قتالية، ومبنى عسكري تابع لوحدة "قوة الرضوان"، إضافة إلى بنى تحتية أخرى.

وأوضحت أنّ الجيش الإسرائيلي هاجم، أمس الأحد، بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق داخل لبنان، لافتةً إلى أنّ الغارات طالت مخازن وسائل قتالية وبنى تحتية عسكرية.

وأضافت أنّ الجيش الإسرائيلي استهدف أيضًا مبنى عسكريًا أُقيم داخل معسكر استُخدم من قبل وحدة "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله، بهدف ما وصفته بـ"دفع مخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل".

وتابعت أنّ نشاط حزب الله في هذه المواقع يُعد، بحسب المنشور، خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وتهديدًا لإسرائيل، مؤكدةً أنّ الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل.
