اللواء: الخليفي اليوم في بيروت ورزمة مشاريع دعم

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

اليوم، يصل الى بيروت الموفد القطري وزير الدولة محمد بن عبد العزيز الخليفي ومعه وفد اقتصادي، مع رزمة مشاريع تتعلق بدعم الجيش اللبناني، والتكفل بإعادة إعمار بعض القرى وسواها، وهو ما سيعلنه في مؤتمر صحفي يعقده لهذه الغاية، بعد زيارات تشمل بصورة رئيسية الرؤساء الثلاثة: جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام الذي يستضيفه على مأدبة غداء.

وتحدثت معلومات (الجديد) عن اتصال حصل بين السفير القطري في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني والسفير الاميركي ميشال عيسى لطلب ضمانات اميركية بعدم استهداف اسرائيل لأي منشآت ستعمل قطر على اعادة بنائها. وسيشرف مجلس الجنوب على عملية اعادة الاعمار.