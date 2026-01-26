A + A -

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

تقول مصادر سياسية إن رئيس المجلس نبيه بري لعب دوراً محورياً في احتواء التوتر بين رئاسة الجمهورية وحزب الله، مستفيداً من موقعه داخل الثنائي الشيعي وقدرته على التواصل مع جميع الأطراف، بما يمنع التصعيد ويتيح استمرار الحوار. وتضيف المصادر أن تدخل بري يُعدّ ضرورياً لضمان الاستقرار الداخلي مع توفير الحد الأدنى من التفاهمات السياسية التي تسمح بإدارة الخلافات واستيعاب تداعيات التطورات الإقليمية. وعليه فإن قنوات التّواصل بين بعبدا وحارة حريكٍ عادت في الساعات الماضية وأجراها مستشار رئيس الجمهوريّة، العميد ديديه رحّال، مع مسؤولين في الحزب، حيث من المتوقع عقد لقاء مباشر هذا الأسبوع بين رحال ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي من المرجّح أن يزور بعبدا بعد هذا اللقاء اذا انتهى إلى نتائج إيجابيّة.