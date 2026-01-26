living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأثنين 26 كانون الثاني 2026

26
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


 البناء: خفايا وكواليس

خفايا
توقفت جهات أمنية غربية أمام إعلان شركة العال الإسرائيلية لزبائنها عن منحهم ميزة إلغاء السفر والحفاظ على حق إعادة استخدام البطاقة المشتراة من الشركة في توقيت لاحق بسبب المخاوف الأمنية المرتبطة بخطر نشوب حرب مع إيران. وقالت إن هذا التدبير يعني تبلغ الشركة الوثيقة الصلة بالمراجع الأمنية دعوة من هذه المراجع لاتخاذ إجراءات تتناسب مع حالة الحرب والتدبير المتخذ ليس إغراء تجارياً بل خطوة أولى نحو تدبير لاحق بعق العمل بالبطاقات المشتراة إلى إشعار آخر، مع تفعيل ميزة حق الاستخدام اللاحق للبطاقات المشتراة ما يعني دخول الإجراءات الاحترازية التي تسبق الحرب حيّز التنفيذ التسلسلي ويرفع من جدية احتمالات وقوع الحرب.


كواليس
قال ديبلوماسي شرقي بارز إن تشقق مجموعة السبعة الكبار الذي ظهر في مؤتمر دافوس أبعد من الانقسام حول جزيرة غرينلاند ومساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاستحواذ عليها ويكفي الاستماع إلى الرئيس السابق لمجموعة السبعة الكبار لعام 2025 ورئيسها الحالي للعام 2026 وهما رئيس وزراء كندا مارك كارني وإيمانويل ماكرون لمعرفة أننا أمام مراجعة جذرية لفكرة الشرق والغرب، بعدما دعا كارني إلى تكتل الدول المتوسطة الأحجام واعتبار النظام العالمي التقليدي السائد منذ الحرب العالمية الثانية وبعد نهاية الحرب البارد غير قابل للإصلاح وأن الوهم المريح قد انتهى وبدأت المصاعب الشاقة والدعوة إلى تكتل الدول المتوسطة خارج استقطاب شرق وغرب هو تحوّل راديكالي يشبه تركيز الرئيس ماكرون على اعتبار الحل الأمثل لأوروبا بالشراكة مع الصين على قاعدة معادلة زيادة الاستهلاك الصينيّ بفتح الباب أمام السلع الأوروبية وفتح الاقتصاد الأوروبي أمام الاستثمارات الصينية بدل البضائع ما يؤكد أن العالم القديم قد ولّى إلى غير رجعة ومعه قواعد الاستقطاب التي خلقها.







نداء الوطن: أسرار


 علم أن عين التينة رفضت كل محاولات "حزب الله" للتنصّل مما نشرته الأخبار من إساءة بحق رئيس مجلس النواب نبيه بري واعتبرت أنها الطعنة الثانية بعد الكتاب المفتوح الذي وجّهه "الحزب" سابقًا إلى الرؤساء الثلاثة.

تكشف مصادر أن التحقيقات الألمانية في شبكة يُشتبه بارتباطها بـ "حماس" بلغت مرحلة حساسة، مع توقيف اللبناني الأصل محمد س. في مطار برلين - براندنبورغ للاشتباه بتورطه في تأمين ذخائر خُصّصت، وفق المعطيات الأمنية، لتنفيذ هجمات محتملة ضد أهداف إسرائيلية ويهودية داخل أوروبا.

تؤكد مصادر أن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ستقاطع اللقاء الحواري حول "الرؤية الوطنية المشتركة" المقرر انعقاده في بيروت، والذي تنظمه منظمة "بروميدياسيون" لعدم وضوح الرؤية والأهداف ولشكوك بأجندات قد تضرّ بالمصالح الوطنية للشعب الفلسطيني.






اللواء: أسرار


   لغز
إعتبر مرجع قانوني بارز أن مبادرة المديرة العامة للجمارك غراسيا القزي تقديم إستقالتها من المديرية تعتبر المخرج الأنسب لطوي صفحة إحتجاجات أهالي ضحايا إنفجار المرفأ بما يحفظ كرامة السلطة والمديرة نفسها!


   غمز
 أثارت حوادث إنهيار المباني المتصدِّعة في طرابلس موجة إستياء عارمة ضد «زعامات» وشخصيات طرابلسية متموِّلة وقادرة على تقديم الدعم المالي لبلدية الفيحاء للمباشرة الفورية في عمليات الترميم ووقف مسلسل هذه المأساة الإنسانية!


   همس
 قطعت زيارة الرئيس نبيه بري إلى بعبدا الطريق على تحركات في الشارع ضد رئيس الجمهورية تصعيداً للحملة الإنتقادية التي تعرض لها من مواقع الكترونية محسوبة على حزب الله!

  
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout