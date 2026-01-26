أسرار الصحف ليوم الأثنين 26 كانون الثاني 2026

A + A -



البناء: خفايا وكواليس



خفايا

توقفت جهات أمنية غربية أمام إعلان شركة العال الإسرائيلية لزبائنها عن منحهم ميزة إلغاء السفر والحفاظ على حق إعادة استخدام البطاقة المشتراة من الشركة في توقيت لاحق بسبب المخاوف الأمنية المرتبطة بخطر نشوب حرب مع إيران. وقالت إن هذا التدبير يعني تبلغ الشركة الوثيقة الصلة بالمراجع الأمنية دعوة من هذه المراجع لاتخاذ إجراءات تتناسب مع حالة الحرب والتدبير المتخذ ليس إغراء تجارياً بل خطوة أولى نحو تدبير لاحق بعق العمل بالبطاقات المشتراة إلى إشعار آخر، مع تفعيل ميزة حق الاستخدام اللاحق للبطاقات المشتراة ما يعني دخول الإجراءات الاحترازية التي تسبق الحرب حيّز التنفيذ التسلسلي ويرفع من جدية احتمالات وقوع الحرب.



كواليس

قال ديبلوماسي شرقي بارز إن تشقق مجموعة السبعة الكبار الذي ظهر في مؤتمر دافوس أبعد من الانقسام حول جزيرة غرينلاند ومساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاستحواذ عليها ويكفي الاستماع إلى الرئيس السابق لمجموعة السبعة الكبار لعام 2025 ورئيسها الحالي للعام 2026 وهما رئيس وزراء كندا مارك كارني وإيمانويل ماكرون لمعرفة أننا أمام مراجعة جذرية لفكرة الشرق والغرب، بعدما دعا كارني إلى تكتل الدول المتوسطة الأحجام واعتبار النظام العالمي التقليدي السائد منذ الحرب العالمية الثانية وبعد نهاية الحرب البارد غير قابل للإصلاح وأن الوهم المريح قد انتهى وبدأت المصاعب الشاقة والدعوة إلى تكتل الدول المتوسطة خارج استقطاب شرق وغرب هو تحوّل راديكالي يشبه تركيز الرئيس ماكرون على اعتبار الحل الأمثل لأوروبا بالشراكة مع الصين على قاعدة معادلة زيادة الاستهلاك الصينيّ بفتح الباب أمام السلع الأوروبية وفتح الاقتصاد الأوروبي أمام الاستثمارات الصينية بدل البضائع ما يؤكد أن العالم القديم قد ولّى إلى غير رجعة ومعه قواعد الاستقطاب التي خلقها.















نداء الوطن: أسرار





علم أن عين التينة رفضت كل محاولات "حزب الله" للتنصّل مما نشرته الأخبار من إساءة بحق رئيس مجلس النواب نبيه بري واعتبرت أنها الطعنة الثانية بعد الكتاب المفتوح الذي وجّهه "الحزب" سابقًا إلى الرؤساء الثلاثة.



تكشف مصادر أن التحقيقات الألمانية في شبكة يُشتبه بارتباطها بـ "حماس" بلغت مرحلة حساسة، مع توقيف اللبناني الأصل محمد س. في مطار برلين - براندنبورغ للاشتباه بتورطه في تأمين ذخائر خُصّصت، وفق المعطيات الأمنية، لتنفيذ هجمات محتملة ضد أهداف إسرائيلية ويهودية داخل أوروبا.



تؤكد مصادر أن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ستقاطع اللقاء الحواري حول "الرؤية الوطنية المشتركة" المقرر انعقاده في بيروت، والذي تنظمه منظمة "بروميدياسيون" لعدم وضوح الرؤية والأهداف ولشكوك بأجندات قد تضرّ بالمصالح الوطنية للشعب الفلسطيني.













اللواء: أسرار





لغز

إعتبر مرجع قانوني بارز أن مبادرة المديرة العامة للجمارك غراسيا القزي تقديم إستقالتها من المديرية تعتبر المخرج الأنسب لطوي صفحة إحتجاجات أهالي ضحايا إنفجار المرفأ بما يحفظ كرامة السلطة والمديرة نفسها!





غمز

أثارت حوادث إنهيار المباني المتصدِّعة في طرابلس موجة إستياء عارمة ضد «زعامات» وشخصيات طرابلسية متموِّلة وقادرة على تقديم الدعم المالي لبلدية الفيحاء للمباشرة الفورية في عمليات الترميم ووقف مسلسل هذه المأساة الإنسانية!





همس

قطعت زيارة الرئيس نبيه بري إلى بعبدا الطريق على تحركات في الشارع ضد رئيس الجمهورية تصعيداً للحملة الإنتقادية التي تعرض لها من مواقع الكترونية محسوبة على حزب الله!

