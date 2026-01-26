عناوين الصحف ليوم الأثنين 26 كانون الثاني 2026

A + A -

النهار: مأساة طرابلس تفرض إيقاعاً عاجلاً للدولة... أضخم رزمة مساعدات قطرية تعلن اليومالأخبار: الجيش يطلق فوجًا جديدًا للحدود البرية مع سورياإقتراح لنقل "الميكانيزم" إلى مياميعون يعتبر كرم موفدًا رئاسيًاإيران في "اليوم الـ 13": الحرب قائمةالديار: ضغوط بالنار والسياسة على الحكومة لحصر السلاح شمال الليطانيقاسم يُطالب بتحرّك رسمي وشعبي ودولي للإفراج عن الأسرىالشرق الأوسط يحبس أنفاسه...هل تضرب واشنطن طهران؟البناء: تمخّض الجبل في دافوس فولد فأراً على رفح: نتنياهو يسمح بعبور حالات خاصة | سلام يتجاهل الطائف والبيان الوزاري على تحرير الأرض ويحصر النص بالسلاح | قطر في بيروت تحضيراً لمؤتمر باريس… و«القومي» يدعو الدولة للدفاع عن السيادةاللواء: حرص لبناني على النأي عن الحرب.. واتصالات واسعة للجم اعتداءات إسرائيلعون وسلام لإنقاذ الأهالي في طرابلس وتقديم المساعدات.. ورزمة مشاريع مع الموفد القطريالجمهورية: واشنطن وطهران: الخيارات مفتوحةتبريد لجبهات ىالداخل ومحاولات إنعاش "الميكانيزم"المدن: قطر تبادر والسيسي يتوسّط لدى ترامب.. هل تقبل إسرائيل؟نداء الوطن: الدولة مستأجر ضعيف لا يعرف ماذا يستأجر وبأي كلفة ووفقًا لأي معايير؟l'orient le jour: Vers un « parapluie arabe » pour le Liban ? Le Qatar (re)prend l’initiative et Sissi mène une médiation auprès de Trumpعناوين بعض الصحف العربيةالشرق الأوسط السعودية: القيادة السياسية لعرب إسرائيل تتهم نتنياهو بتشجيع «الإجرام»الاحتجاجات على تفشي الجريمة ضد العرب تصل إلى تل أبيبالأنباء الكويتية: مصدر لـ «الأنباء»: لا تراجع عن حصر السلاح شمال الليطانيتبريد داخلي وتشديد رئاسي على النأي بلبنان عن حرب إقليمية