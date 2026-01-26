عناوين الصحف ليوم الأثنين 26 كانون الثاني 2026

A+
A-
النهار: مأساة طرابلس تفرض إيقاعاً عاجلاً للدولة... أضخم رزمة مساعدات قطرية تعلن اليوم
الأخبار: الجيش يطلق فوجًا جديدًا للحدود البرية مع سوريا
إقتراح لنقل "الميكانيزم" إلى ميامي
عون يعتبر كرم موفدًا رئاسيًا
إيران في "اليوم الـ 13": الحرب قائمة
الديار: ضغوط بالنار والسياسة على الحكومة لحصر السلاح شمال الليطاني
قاسم يُطالب بتحرّك رسمي وشعبي ودولي للإفراج عن الأسرى
الشرق الأوسط يحبس أنفاسه...هل تضرب واشنطن طهران؟
البناء: تمخّض الجبل في دافوس فولد فأراً على رفح: نتنياهو يسمح بعبور حالات خاصة | سلام يتجاهل الطائف والبيان الوزاري على تحرير الأرض ويحصر النص بالسلاح | قطر في بيروت تحضيراً لمؤتمر باريس… و«القومي» يدعو الدولة للدفاع عن السيادة
اللواء: حرص لبناني على النأي عن الحرب.. واتصالات واسعة للجم اعتداءات إسرائيل
عون وسلام لإنقاذ الأهالي في طرابلس وتقديم المساعدات.. ورزمة مشاريع مع الموفد القطري
الجمهورية: واشنطن وطهران: الخيارات مفتوحة
تبريد لجبهات ىالداخل ومحاولات إنعاش "الميكانيزم"
المدن: قطر تبادر والسيسي يتوسّط لدى ترامب.. هل تقبل إسرائيل؟
نداء الوطن: الدولة مستأجر ضعيف لا يعرف ماذا يستأجر وبأي كلفة ووفقًا لأي معايير؟
l'orient le jour: Vers un « parapluie arabe » pour le Liban ? Le Qatar (re)prend l’initiative et Sissi mène une médiation auprès de Trump
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: القيادة السياسية لعرب إسرائيل تتهم نتنياهو بتشجيع «الإجرام»
الاحتجاجات على تفشي الجريمة ضد العرب تصل إلى تل أبيب
الأنباء الكويتية: مصدر لـ «الأنباء»: لا تراجع عن حصر السلاح شمال الليطاني
تبريد داخلي وتشديد رئاسي على النأي بلبنان عن حرب إقليمية