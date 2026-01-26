living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الأثنين 26 كانون الثاني 2026

26
JANUARY
2026
 النهار: مأساة طرابلس تفرض إيقاعاً عاجلاً للدولة... أضخم رزمة مساعدات قطرية تعلن اليوم








الأخبار: الجيش يطلق فوجًا جديدًا للحدود البرية مع سوريا
 إقتراح لنقل "الميكانيزم" إلى ميامي
 عون يعتبر كرم موفدًا رئاسيًا
 إيران في "اليوم الـ 13": الحرب قائمة







 الديار: ضغوط بالنار والسياسة على الحكومة لحصر السلاح شمال الليطاني
قاسم يُطالب بتحرّك رسمي وشعبي ودولي للإفراج عن الأسرى
الشرق الأوسط يحبس أنفاسه...هل تضرب واشنطن طهران؟






 البناء: تمخّض الجبل في دافوس فولد فأراً على رفح: نتنياهو يسمح بعبور حالات خاصة | سلام يتجاهل الطائف والبيان الوزاري على تحرير الأرض ويحصر النص بالسلاح | قطر في بيروت تحضيراً لمؤتمر باريس… و«القومي» يدعو الدولة للدفاع عن السيادة





 
  اللواء: حرص لبناني على النأي عن الحرب.. واتصالات واسعة للجم اعتداءات إسرائيل
عون وسلام لإنقاذ الأهالي في طرابلس وتقديم المساعدات.. ورزمة مشاريع مع الموفد القطري







 الجمهورية: واشنطن وطهران: الخيارات مفتوحة
 تبريد لجبهات ىالداخل ومحاولات إنعاش "الميكانيزم"








  المدن: قطر تبادر والسيسي يتوسّط لدى ترامب.. هل تقبل إسرائيل؟






   
   نداء الوطن: الدولة مستأجر ضعيف لا يعرف ماذا يستأجر وبأي كلفة ووفقًا لأي معايير؟









  l'orient le jour:  Vers un « parapluie arabe » pour le Liban ? Le Qatar (re)prend l’initiative et Sissi mène une médiation auprès de Trump





    
      عناوين بعض الصحف العربية



    الشرق الأوسط السعودية:  القيادة السياسية لعرب إسرائيل تتهم نتنياهو بتشجيع «الإجرام»
الاحتجاجات على تفشي الجريمة ضد العرب تصل إلى تل أبيب



   
    الأنباء الكويتية: مصدر لـ «الأنباء»: لا تراجع عن حصر السلاح شمال الليطاني
تبريد داخلي وتشديد رئاسي على النأي بلبنان عن حرب إقليمية
