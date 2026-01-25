بلدية طرابلس: ما يتم تداوله عن أبنية آيلة للانهيارمعلومات مضللة!

A + A -

أشارت بلدية طرابلس في بيان الى أنّ "ما يتمّ تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي حول أبنية يُزعم أنّها مهدّدة بالانهيار، أو ما يُروَّج عن عمليات إخلاء عشوائية، يتضمّن معلومات غير دقيقة ومضلِّلة، من شأنها إثارة القلق والهلع غير المبرَّرَين في صفوف المواطنين".واكّدت البلدية أنّ "قرار إخلاء أي عقار لا يُتّخذ إلا بعد استكمال الكشف الميداني والفني والتقني من قبل الدوائر الهندسية المختصّة وبالتنسيق مع نقابة المهندسين، واستنادًا إلى تقارير رسمية موثّقة، ووفق الأصول القانونية المعتمدة".وشدّدت على أنّ "شرطة البلدية لا تبادر إلى إخلاء أي مبنى من تلقاء نفسها، بل تلتزم حصراً تنفيذ قرارات صادرة أصولًا عن البلدية، وذلك فقط في الحالات التي يثبت فيها وجود خطر فعلي ومباشر يهدّد سلامة القاطنين أو المحيط العام".واعلنت أنه في هذا الإطار "تقوم شرطة البلدية بإبلاغ المحافظ لإرسال مؤازرة من قوى الأمن الداخلي لمواكبة شرطة البلدية أثناء تنفيذ الإجراءات اللازمة".ودعت البلدية "وسائل الإعلام والناشطين إلى التحلّي بالمسؤولية المهنية والوطنية، وتوخّي الدقّة في نقل المعلومات، وعدم تداول أخبار غير مؤكّدة أو توصيفات تهويلية" .وأكدت أنّ "المرجع الوحيد لأي معلومات دقيقة وموثوقة تتعلّق بهذا الملف هو البيانات الرسمية الصادرة عن بلدية طرابلس".