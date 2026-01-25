عائلتا ارسلان وجنبلاط شيعتا نجوى مجيد ارسلان في مأتم مهيب

A + A -

شيّعت عائلتا أرسلان وجنبلاط الأميرة نجوى مجيد أرسلان في مأتم مهيب أُقيم في دار خلدة، بحضور رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، الأمير مجيد أرسلان، الشيخ نصرالدين الغريب وحشد كبير من المشايخ، وأفراد العائلة.وتقدّم المشيّعين، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام ممثَّلان بوزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الرئيس سعد الحريري ممثَّلًا بالسيدة بهية الحريري، سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، وزير العمل محمد حيدر، رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ممثَّلًا بعضو المجلس المركزي في الحزب تيودورا بجاني على رأس وفد، النواب: مروان حمادة، أكرم شهيب، علي حسن خليل، عبد الرحمن البزري، سيزار أبي خليل، نزيه متى على رأس وفد من حزب "القوات اللبنانية"، ممثل قائد الجيش العميد مجدي الرماح، ممثل المدير العام لأمن الدولة المقدم سركيس قره كوزيان وعدد من القادة الأمنيين، السيدة منى الياس الهراوي، الوزراء والنواب السابقون: ليلى الصلح حمادة، إميل لحود، أسعد حردان، عادل حمية، مروان أبو فاضل، عباس الحلبي، مروان خير الدين، رمزي المشرفية، صالح الغريب، وعصام شرف الدين، محافظ الجنوب منصور ضو، النائب العام الإستئنافي في الشمال القاضي هاني الحجار، رئيس المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا القاضي الشيخ فيصل ناصر الدين، قاضيا المذهب الدرزي الشيخ نزيه أبو إبراهيم والشيخ رائد الصايغ، اللواء عباس إبراهيم، اللواء الركن وليد سلمان، قائد الشرطة القضائية السابق العميد ماهر الحلبي، نائب حاكم مصرف لبنان مكرم بو نصار والسابق بشير يقظان، قائمقام قضاء عاليه بدر زيدان العريضي، الشيخ وجدي أبو حمزة، الإعلامي سالم زهران، الفنان رامي عياش، عضو مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط الشيخ مروان صالحة، الشيخ وليد عساف، الشيخ وليد رسامني، إضافة إلى رؤساء بلديات وأعضاء مجالس بلدية ومخاتير وممثلين عن الأحزاب والجمعيات والعشائر العربية في خلدة، وعدد من قياديي الحزب الديمقراطي اللبناني والحزبيين والمناصرين.وفي ختام المأتم، أُقيمت الصلاة عن روحها ، ووُري جثمانها الثرى في مدافن العائلة في مدينة الشويفات.وتلقّى أرسلان اتصال تعزية من شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز في سوريا الشيخ يوسف جربوع.