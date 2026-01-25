A + A -





حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليّات سرقة من داخل سيّارات وآليّات “فان” محمّلة ببضائع، على طول الأوتوستراد الممتدّ من زحلة إلى أبلح.على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، لتحديد الفاعل، وتوقيفه.بنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّته، ويُدعى:ع. ح. (مواليد العام 1983، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، وتعاطي مخدّرات، وبحقّه بلاغ بحث وتحرّ بالجرم ذاته.بتاريخ 19-1-2026 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في بلدة جَلالا.بتفتيشه ضُبِطَ بحوزته كمّية من مادّة حشيشة الكيف.بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ أكثر من 6 عمليّات سرقة مبالغ ماليّة من داخل السيّارات والفانات المركونة إلى جانب الطّريق، ومنها في زحلة والفرزل، إضافةً إلى تنفيذ العديد من عمليّات السّرقة من داخل المنازل، كما اعترف بتعاطي المخدّرات.تمّ تسليم الموقوف مع المضبوط إلى المرجع المعني، لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.