الديار: قاسم: الصمود والثبات كفيلان بتغيير المعادلات

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

وجّه الأمين العام لـ حزب الله الشيخ نعيم قاسم رسالة إلى الجرحى من المجاهدين والمجاهدات، اعتبر فيها أنّ جراحهم «عنوان الكرامة الإنسانيّة» و«أمل المستقبل»، مؤكدًا أنّ الصمود والثبات كفيلان بتغيير المعادلات مهما بلغت الضغوط والتضحيات.

وقال قاسم إنّ ما تعرّض له لبنان يأتي في سياق «مواجهة كبرى يقودها الطاغوت الأميركي بحشد غربي وإجرام صهيوني»، مشيرًا إلى أنّ صمود المقاومين والأهالي «أوقف عشرات آلاف الجنود الإسرائيليين على مشارف جنوب لبنان»، ومنع توسيع السيطرة على الأرض، معتبرًا أنّ ذلك عطّل ما وصفه بـ«مشروع الشرق الأوسط الجديد».

وأشار إلى أنّ عودة الأهالي إلى أرضهم مع وقف إطلاق النار شكّلت «حماية للإرض بالإيمان والثبات»، مؤكدًا أنّ «الأرض ستبقى لأهلها والوطن لأبنائه». وشدّد على أنّ الجرحى «ينتصرون بالتعافي والبقاء في الميدان»، فيما «ينتصر الشهداء بنقل شعلة العزّة»، على حدّ تعبيره.



وختم قاسم رسالته بتحيّة إلى الجرحى وعائلاتهم وكل من ساندهم وعالجهم، مخصًّا بالذكر «جرحى البايجر»، ومذكّرًا بقول الأمين العام السابق للحزب حسن نصرالله: «عندما ننتصر ننتصر، وعندما نُستشهد ننتصر».