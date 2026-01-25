living cost indicators
الأنباء الكويتية: إسرائيل تضغط للوصول إلى تفاوض سياسي مباشر مع لبنان

25
JANUARY
2026
الأنباء الكويتية: كشفت معلومات من مقرب من مرجع رسمي لـ «الأنباء» عن أن الكلام «يتزايد عن أن إسرائيل تضغط لتفاوض سياسي مباشر مع لبنان، ولا تريد لقاءات بالواسطة.

 

وهي تطلب مفاوضات سياسية مع لبنان من خلال انتداب وزير للقاءات تعقد في دولة ثالثة يرجح أنها قبرص..»، وجاء ذلك، تعليقا على توقف عمل لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار «الميكانيزم»، التي كان من المفترض ان تعقد اجتماعا منتصف الشهر الجاري، وتأجل لمصادفته يوم العطلة اليهودية في يوم سبت، وتبين انه لم يتحدد موعد جديد، وبدأ الكشف تباعا عن تعليق عمل اللجنة، تزامنا مع الإعلان عن الغايات الإسرائيلية، وهي أقرب إلى شروط تملى على لبنان.

 

وإزاء ما تقدم، ومع تثبيت إنهاء مهام قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» مند 1978، لا بديل أمام لبنان عن العمل على تأمين مظلة دولية قبل الاقتراب من موعد انتهاء مهمة «اليونيفيل» نهاية السنة الحالية، مع ترجيح قوة متعددة الجنسيات يحضر فيها الجانب الأميركي كصاحب إمرة، إلى تزكية حضور بريطاني وربما ألماني، في ضوء تحفظ إسرائيل على مشاركة فرنسا.


ومن الجنوب حيث تتبع إسرائيل سياسة الأرض المحروقة في قرى الحافة الحدودية الأمامية، وتستمر في تقويض مقومات الحياة بمنع الأهالي من العودة لتفقد مزروعاتهم بالحد الأدنى، وترميم ما تيسر من ممتلكاتهم.

وكالة الأنباء الاماراتية
