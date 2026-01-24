Bassil: Estamos de acuerdo con Arabia Saudí en la unidad de los Estados y las instituciones, y en que las armas y la división socavan el papel y la presencia de los cristianos

A + A -

El presidente del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, señaló en una entrevista con el sitio web "Cafein Press" que "la reunión que mantuvo con el enviado saudí, el príncipe Yazid bin Farhan, se le da una importancia excesiva, sabiendo que es la cuarta o quinta vez que se reúne con él", y señaló que "la reunión con el príncipe bin Farhan se acordó de antemano y no tiene nada que ver con los acontecimientos en la región, en particular las diferencias entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos".Añadió: "Por supuesto, nosotros y Arabia Saudí estamos de acuerdo en varias cosas, como la unidad de los Estados, la unidad de las instituciones y la unidad de las armas, es decir, limitar las armas a los ejércitos nacionales, y no a las facciones, brigadas y milicias, tanto en el Líbano como en la región. Lo que está ocurriendo hoy en Siria, lo que ocurrió en Irak y Yemen, lo que podría ocurrir en Irán, además de lo que ha ocurrido en Etiopía y Somalia desde hace años, entra dentro del marco de un único proyecto basado en dos cosas: rodear a Arabia Saudí y acabar con la idea de los dos Estados en Palestina. Por lo tanto, Arabia Saudí es hoy uno de los principales defensores de esta idea, especialmente después del 7 de octubre, y esta no es una postura exclusiva del Líbano ni del partido. Por otro lado, existe un antiguo proyecto que Israel llevó a cabo y que hoy está aplicando en la práctica, basado en dividir y debilitar a los Estados. Esto no es nuevo, ni en el pensamiento cristiano dividido entre dos ejes, ni en la práctica que hemos visto durante la guerra del Líbano, o incluso hoy, cuando algunos libaneses expresan su alegría por lo que está sucediendo en la región con la esperanza de que se cree un Estado cristiano o una patria cristiana", y consideró que "este tema es fundamental, y nosotros y Arabia Saudí coincidimos en él".En respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de visitar Arabia Saudí para completar este diálogo, Bassil consideró que "se trata de un asunto secundario. No tiene nada que ver con las elecciones ni con lo que está ocurriendo últimamente en la región. Está relacionado con el acercamiento que venimos proponiendo desde hace tiempo con la propuesta del príncipe heredero Mohammed bin Salmane, basada en una revolución dentro de Arabia Saudí y en una nueva visión de la región basada en la competencia económica y no en el conflicto militar y de seguridad. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con esta propuesta? Hoy en día, es evidente que se está produciendo un cambio en las fronteras, una división de los Estados y un rediseño de las regiones, y estos hechos han comenzado a materializarse, como ha ocurrido en Siria y Yemen, con la incitación de Irán. Para nosotros, este tema es prioritario porque está relacionado con la existencia del Líbano, con la idea del Líbano y con la presencia de los cristianos en él. Y si hoy hay una parte árabe fuerte, la más fuerte de Oriente Medio, que adopta este proyecto, es natural que nos reunamos con ella".En cuanto a su valoración de la situación de los cristianos en el Líbano, partiendo de las posibles preocupaciones sobre su situación, Bassil afirmó que "lo que ha ocurrido en Siria es exactamente lo que habíamos advertido anteriormente. Hoy en día, el Líbano es casi el último lugar de Oriente Medio que sigue acogiendo una presencia cristiana activa, lo que nos impone una doble responsabilidad. Esta responsabilidad comienza, en primer lugar, por tener una idea clara sobre cómo preservar nuestra existencia, no solo en términos numéricos, sino también en términos de misión y papel. No hay duda de que los cristianos están presentes en diferentes partes del mundo, pero nuestro discurso aquí se centra en el significado del papel y la misión en este Oriente. De ahí que tengamos una mayor responsabilidad a la hora de definir la naturaleza de nuestro papel y nuestro modo de vida en esta patria y en esta región, sin dejarnos llevar por aventuras que ya se han probado anteriormente y cuyo coste ha sido muy elevado, como ha ocurrido en Siria".Y añadió: "Los cristianos del Oriente vivían en países unificados, pero las restricciones comenzaron cuando estallaron los conflictos sectarios y las diferencias se convirtieron en disputas entre los distintos grupos. Este fenómeno comenzó con la cuestión palestina, ya que los cristianos en Oriente suelen pagar el precio cuando estalla un conflicto entre suníes y chiíes, o entre musulmanes y cristianos. Esta realidad no tiene nada que ver con la preservación de las particularidades, el papel, la asociación en el Líbano o el principio de paridad. La verdadera pregunta es: ¿queremos participar en proyectos divisorios que limitan nuestro papel, nuestra presencia, nuestra geografía y nuestro mensaje? No es una propuesta nueva, pero nos impone una responsabilidad adicional a la hora de abordar nuestras opciones nacionales. En este contexto, destacan las posiciones de los países árabes, encabezados por la Arabia Saudí, que afirman su compromiso con los cristianos del Líbano, así como con los suníes y los chiíes, y tratan a todos los libaneses independientemente de su confesión y diversidad.En respuesta a una pregunta sobre el deseo de Israel de no retirarse del Líbano porque quiere mantener un frente abierto y una zona de amortiguación en el sur del Líbano y el sur de Siria, Bassil afirmó que "cuando el embajador israelí sale y dice: "No teman, libaneses, no tenemos ambiciones en el Líbano", algunos libaneses se conforman con esta declaración y se alegran, considerando que el mero hecho de que el embajador diga esto significa que no hay ambiciones. Pero todo es cuestión de ambiciones geográficas e históricas, y no solo los israelíes tienen ambiciones. Han anunciado que quieren una zona económica, es decir, quieren despertar a los libaneses a la idea de que lo que han hecho los israelíes en el sur del Líbano es similar a lo que está ocurriendo en Gaza".Bassil se preguntó: "¿No es esto un peligro para nuestra decisión política? En Siria no hemos visto a ningún militar israelí sentado en el Parlamento, y hoy en día la tecnología es mucho más importante, ya que hay drones sobrevolando el Parlamento, y uno de los ministros principales del Gobierno ha reconocido prácticamente que estamos obligados a cumplir, porque eso es lo que se nos pide. Es como si estuviéramos obligados a cumplir las agendas de otros. Por ejemplo, llega el Estado francés y decide que debemos aprobar esta ley de inmediato, y nosotros nos apresuramos a aprobarla, y luego llegan los estadounidenses y otros".Y añadió: "Ya advertí de esto en el Parlamento durante la sesión de elección del presidente, que si aceptamos estas cosas de forma explícita y clara, estamos mostrando públicamente nuestra sumisión a una voluntad externa. Mañana nos pueden decir a los diputados: "Id y votad a "X"", y eso es lo que le dije a los estadounidenses cuando me impusieron sanciones: "Hoy me dicen que si no rompo mi relación con Hezbollah en 48 horas me impondrán sanciones, mañana me dirán que si no elijo a "X" me impondrán sanciones, y si no destituyo al director de Inteligencia me impondrán sanciones, y si no voto a favor de una ley determinada también me impondrán sanciones.Bassil se refirió a la relación con el presidente de la República, Joseph Aoun, y afirmó que es "normal y buena. Respetamos la presidencia de la República y sus competencias, y coincidimos con el presidente Joseph Aoun en una serie de políticas generales".En respuesta a una pregunta sobre si estaba satisfecho con el enfoque del presidente de la República respecto al tema de las armas de "Hezbollah", respondió: "Con dos reservas fundamentales: la primera se refiere a las promesas anteriores que se hicieron a Hezbollah, y la segunda a que no se haya presentado un documento oficial libanés al Consejo de ministros, considero que el presidente está actuando con gran responsabilidad. Establece un objetivo claro e intenta alcanzarlo sin arrastrar al país a una guerra o una catástrofe, y lo que se requiere no es renunciar al objetivo, sino evitar una explosión interna".Bassil señaló que "no considera que el último discurso del presidente constituya una presentación de credenciales al extranjero", indicando que "el presidente presentó sus credenciales el día que fue elegido y no tiene intención de repetirlo. Lo que se le pide hoy es que encuentre una solución a un problema existente, y estamos de acuerdo con él en el objetivo, pero la forma de llevarlo a cabo requiere un enfoque más claro", subrayando que "la entrega de las armas de Hezbollah debe ser objeto de una decisión oficial del presidente de la República y del Gobierno, y contar con el consenso nacional. Estas armas no son eternas ni perpetuas, sino una excepción impuesta en una etapa determinada. Hoy en día, está claro que ya no pueden desempeñar el mismo papel, por lo que es necesario un plan de defensa nacional que determine cómo proteger el Líbano sin caer en un conflicto interno".En respuesta a una pregunta sobre la existencia de un diálogo con "Hezbollah" sobre este tema, Bassil lo negó, afirmando que "solo se plantea en los medios de comunicación", y añadió: "Hoy en día, ni a través de mi relación con Hezbollah" ni a través de mi posición en el Gobierno o en el poder, tengo ningún papel que me permita tomar medidas fuera del ámbito de mis funciones. Mi intervención directa podría interpretarse como un sabotaje o una extralimitación de funciones. Expreso un enfoque para alcanzar el objetivo. Puede que no sea el adoptado, y no es la primera vez que lo planteo. Ya lo dije cuando se presentó el documento estadounidense: ¿tiene sentido que el Consejo de ministros apruebe un documento estadounidense? ¿No puede preparar un documento libanés? Eso es la soberanía en sí misma. A veces pienso que Israel no quiere una solución real, porque si no, se habría retirado del Líbano. Si se hubiera retirado y no se hubiera aplicado el documento, podría haber vuelto y ocupado el Líbano de nuevo con su fuerza. El hecho de que no se haya retirado significa que mantiene el problema en suspenso."En respuesta a la pregunta de si con ello estamos ayudando a Israel, Bassil insistió en que "hay que distinguir aquí. Hezbollah y las Fuerzas Libanesas no son como Hezbollah e Israel. En el interior, hay un discurso recíproco que beneficia a ambas partes electoralmente, ya que el discurso de algunos líderes de las Fuerzas Libanesas fortalece a Hezbollah, y el discurso de algunas facciones de Hezbollah refuerza la presencia de las Fuerzas Libanesas, por lo que este tipo de discurso beneficia a ambas partes internamente. En cuanto a Israel, al fin y al cabo, es una fuerza de ocupación de nuestra tierra. No podemos hablar de soberanía y alegrarnos por la desaparición de Hezbollah o por la exclusión de todo un sector de la población libanesa. Israel no ha demostrado, ni siquiera con los países con los que ha firmado acuerdos de paz, que exista una paz verdadera y natural. En el Líbano queremos una paz verdadera basada en los derechos y en una vida normal, e Israel mantiene la tierra ocupada porque quiere mantener abiertos los frentes. Por su parte, Hezbollah no puede aceptar que la tierra libanesa siga ocupada, porque eso supondría un revés para la idea de la resistencia. Así, Hezbollah ha pasado gradualmente de ser una fuerza de resistencia defensiva a una fuerza de disuasión y, posteriormente, a una fuerza de ataque".En cuanto a la relación con el presidente del Parlamento, Nabih Berri, y las elecciones aplazadas. Bassil considera que "el presidente Berri se aleja de la realidad cuando describe la relación entre nosotros como rota. Hay comunicaciones por su parte, visitas, reuniones en el Parlamento, en los sindicatos y en varios lugares, por lo que no se puede decir que la relación esté rota en vista de esta realidad. Es cierto que no hay una comunicación directa y permanente entre nosotros a través de visitas mutuas, pero nos comunicamos cuando es necesario e intercambiamos felicitaciones en ocasiones especiales, y él hace lo mismo. Por lo tanto, la descripción de la relación como rota debe ser corregida".Sobre la posibilidad de una reunión próxima con Berri, Bassil respondió: "Sí, por supuesto. ¿Qué lo impide? Cuando encuentro una razón o un motivo para solicitar una cita, lo hago, y él, a su vez, me llama o envía a su representante cuando lo desea. Por lo tanto, no se puede hablar de ruptura".En cuanto a su comentario de que los diputados que abandonaron "el movimiento" formarán un bloque bajo el ala del presidente de la República, Bassil señaló que "esta cuestión la deben responder esos diputados y el presidente de la República".En respuesta a la pregunta de si las elecciones parlamentarias se celebrarán en la fecha prevista, Bassil opinó que "hay una decisión acordada por todos de suprimir el derecho de voto de los libaneses que viven en el extranjero, y esto es un delito del que todos son responsables, desde la cabeza de la Iglesia hasta el presidente de la República, el Gobierno y los diputados, pasando por los expatriados que han aceptado esta realidad. Este derecho es el fruto de una lucha que ha durado décadas, ¿cómo se puede suprimir con tanta ligereza política, miopía y falta de visión estratégica, solo por una cuestión electoral? La excusa de aplazar las elecciones dos meses para suprimir el derecho de los expatriados es una mentira. Hay expatriados que no pueden venir el 1 de julio, otros que vienen a mediados de julio debido a sus circunstancias laborales, y otros que vienen a finales de julio, tras el fin del curso escolar de sus hijos. ¿Se puede ignorar el derecho al voto de estas personas? Hoy hablamos de más de un millón de libaneses en el extranjero con derecho a voto, ¿aceptamos ignorarlos en favor de una petición que no supera el millar de personas?".Y añadió: "Este expatriado que no votó en las elecciones, ¿creen que le interesa votar por un diputado en el Líbano al que no conoce? Hay libaneses que visitan el Líbano cada diez años y hay otros que nunca lo visitan, así que si queremos preguntarnos: ¿qué utilidad tienen sus votos electorales? Entonces, los libaneses residentes también tienen derecho a preguntarse: ¿por qué vienen los libaneses del extranjero a cambiar mi vida? ¿Quieren depender de estos libaneses o no? ¿O son solo votos electorales? Estos dos meses de aplazamiento servirán para justificar ante los expatriados que estamos trabajando en ello».Y continuó: "En la ley actual hemos corregido la representación en el interior, ya que se añadirán tres escaños en el exterior y tres escaños en el interior, y ellos están de acuerdo en aplazarlo. Pero el mayor "vergonzoso" es quien quiere aplazar las elecciones. Se sabe quién derogó la ley ortodoxa y volvió a restringir las competencias de la presidencia, y ahora quiere aplazar la votación de los expatriados. El problema que tienen ahora es: ¿qué dirán las "fuerzas" a los libaneses? Insistiendo en que «eso equivale a renunciar a su derecho legal al voto, y significa tratarlos como si fueran meros votos electorales, ni más ni menos. En mi opinión, esto es una gran catástrofe. También afirmo que hay intención de aplazar las elecciones más de dos meses, y este periodo no es más que el principio, ya que es probable que el aplazamiento se prolongue hasta dos años. Entonces, ¿cómo justificarán las "Fuerzas Libanesas" su postura ante los libaneses?".